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Почетный гражданин Дедовичского района записал видеообращение к президенту России с просьбой сохранить Псковскую ГРЭС

Почетный гражданин Дедовичского района, Почетный энергетик СССР, заслуженный работник Минтопэнерго России, заслуженный работник Единой энергетической системы России Алексей Мешков записал видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину по поводу ситуации с Псковской ГРЭС, работающей в Дедовичском районе Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В обращении говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович! К вам обращается житель Дедовичского района Псковской области Мешков Алексей Алексеевич. С просьбой - приостановить действия руководства ОГК-2 по ликвидации Псковской ГРЭС. Псковская ГРЭС - это последняя тепловая станция, которая была построена в годы распада страны - 93 - 96 годы. Ее мощность 430 мегаватт, 2 энергоблока по 215 мегаватт. Расчетный срок ее эксплуатации - 2041 год.

Псковская ГРЭС - градообразующее предприятие. При Псковской ГРЭС был жилой поселок на 7 тысяч жителей, все объекты социальной сферы, собственные теплицы, пасека, рыбное хозяйство. На станции работали 1300 человек, платили налоги району, район был донором. А в условиях ОГК-2 начался лихорадочный поиск освобождения от всего непрофильного. Для начала поменяли адрес нахождения станции, тем самым лишили район налоговой базы, и район стал дотационным, стал теперь ходить с протянутой рукой. Численный состав персонала станции с 1300 человек довели до 306. Больше того: процесс сокращения персонала продолжается сейчас.

Владимир Владимирович, мне 92 года. Мой трудовой стаж в энергетике - 52 года. С моим участием построены 3 электростанции, 2 жилых поселка по 7 тысяч человек. Я всю жизнь занимался созиданием. Считал и считаю, что энергетика - это фундамент, на базе которого идет возведение всего остального.

Владимир Владимирович, убедительно вас прошу: поручите члену правительства Дмитрию Козаку, курирующему промышленность и энергетику, разобраться в сложившейся ситуации и принять все необходимые меры по сохранению Псковской ГРЭС. В случае ликвидации Псковской ГРЭС у нас будет ликвидирован район. А мы что, этого хотим? Или нам это надо? С уважением, почетный гражданин Дедовичского района Мешков».

Напомним, что вчера, 31 мая, в отчете о работе администрации Псковской области за 2017 год врио губернатора региона Михаил Ведерников затронул вопрос дальнейшей судьбы Дедовичской (Псковской) ГРЭС, назвав возможность ее сохранения в нынешнем виде маловероятной: «Также хочу отметить, что мы сейчас активно прорабатываем вопрос использования после 2021 года площадки Дедовичской ГРЭС. Мы рассматриваем три возможных сценария:

- Сохранение в нынешнем виде (скорее всего это маловероятно).

- Вывод ГРЭС в изолированный режим и создание на ее основе кластера или технопарка, который бы гарантированно потреблял мощности электростанции. На данный момент мы ведём переговоры с федеральным центром о возможности получения этой территорией особого статуса, который дал бы будущим резидентам дополнительные налоговые федеральные льготы.

- Перераспределение лимитов газа для ГРЭС - это третий вариант в пользу производителей сжиженного газа. У нас есть потенциальные инвесторы для этого сценария, которые, при условии гарантии получения лимитов в 2021 году, готовы уже в 2019 году начать строительство предприятий, при этом общий объем инвестиций может составить до 20 млрд рублей».