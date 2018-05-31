Общество

Олег Брячак публично заявил, что не имеет отношения к сбору подписей за отставку главы Пскова

Депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак публично заявил о том, что не имеет отношения к инициативе сбора подписей за отставку главы Пскова Ивана Цецерского. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это заявление он сделал на сессии гордумы.

«В нашем городе недавно некоторые люди или организации стали собирать подписи за отставку главы города Пскова Ивана Цецерского. Я бы не поднимал этот вопрос, так как у каждого есть свои основания, чтобы совершать те или иные действия. Однако совсем недавно несколько людей, которым я доверяю, сообщили мне о том, что эта информация уже нашла отражение в газете «Коммерсантъ». Более того, там указано, что лично я как председатель псковского отделения партии «Справедливая Россия» являюсь одним из организаторов сбора подписей», - отметил Брячак.

Он публично заявил, что как депутат и председатель «Справедливой России» к этому отношения не имеет. «Скажу больше. Если у меня возникают вопросы к тому или иному руководителю, я задаю их публично и в глаза, и Иван Цецерский это прекрасно знает», - отметил Олег Брячак и призвал своих коллег и общественность быть максимально конструктивными.

Как сообщалось, в середине мая помощник депутата Псковской городской Думы, общественник Алексей Малов объявил сбор подписей за отставку главы Пскова Ивана Цецерского. Свой призыв он опубликовал в Фейсбуке. Общественник напомнил, что глава города выбирается депутатами, они же имеют возможность и снять его.