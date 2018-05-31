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Общество

Как изменят жизнь россиян летние законы

01.06.2018 11:04|ПсковКомментариев: 0

«Российская газета» подготовила подборку российских законов, которые вступают в силу с 1 июня. 

В России открывают «черные списки» дебоширов

С 4 июня вступают в силу изменения в Воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям целый год отказывать в полете пассажирам, попавшим в «черные списки» перевозчиков.

Их будет вести каждая российская авиакомпания, занося туда всех, кто скандалит на борту и не выполняет распоряжений командира. Например, не пристегивает ремни безопасности, пользуется мобильником на взлете и посадке, распивает спиртные напитки, принесенные на борт, пытается курить. Последнее можно трактовать как действие, угрожающее безопасной эксплуатации самолета. Ведь неосторожное обращение с огнем может вызвать пожар на борту.

Возмутители спокойствия также рискуют быть наказанными за хулиганство.

Те, кто попал в «черный список», могут на год проститься с авиаперелетами. Продавать ему билеты на свои рейсы перевозчик не будет. Но пассажир может доказать, что он не виноват или его провоцировали сами сотрудники авиакомпании на такие противоправные действия. Но это уже - через суд.

Если же суд признает, что виновен все-таки пассажир, то не более чем через 30 дней со дня получения постановления или обвинительного апелляционного приговора дебошир попадет в «черный список».

Но есть исключения. Например, если человек не может вернуться к месту проживания никаким другим способом, как на рейсе этой авиакомпании, то его пустят на борт.

Аналогичные «черные списки» могут ввести и на железной дороге. Сейчас это активно обсуждается в отрасли. Действовать они будут по тому же принципу, что и в авиации. Дебошира планируют включать в специальный реестр, но он будет непубличным, как и в авиации.

Выплаты за аварию без вызова ГАИ выросли вдвое

Сегодня вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, касающиеся оформления аварий без вызова ГИБДД. Что называется, по Европротоколу.

Теперь пострадавший в такой аварии может рассчитывать на компенсацию до 100 тысяч рублей. До сегодняшнего дня лимит был 50 тысяч. При этом средняя выплата по ОСАГО давно перевалила рубеж в 50 тысяч рублей. В прошлом году она была на уровне 75 тысяч рублей. За первый квартал этого года благодаря введению натурального возмещения в виде ущерба она сократилась до 64 тысяч рублей. Но все равно превышает действовавший до сегодняшнего дня лимит.

Воспользоваться новым лимитом смогут все, кто попал в аварию после 1 июня. При этом не важно, когда они приобрели полис ОСАГО. Те же, кто попал в аварию, например, 31 мая, смогут рассчитывать на выплату в пределах 50 тысяч рублей.

Еще одно новшество. С сегодняшнего дня обоюдное согласие по обстоятельствам ДТП не требуется. Напомним, что для оформления ДТП по Европротоколу в аварии должны участвовать только два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО. При этом нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам. До сих пор было требование об отсутствии разногласий у участников ДТП по обстоятельствам аварии.

Претендовать на выплату до 100 тысяч рублей смогут все, кто попадет в аварию после 1 июня.

С сегодняшнего дня этого согласия может и не быть. Но тогда потребуется исполнение другого условия: автомобиль должен быть оборудован системой на основе ГЛОНАСС, которая позволяет передать некорректируемую информацию о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО.

Либо фотосъемка места ДТП и повреждений автомобилей должны проводиться с помощью специального мобильного приложения, которое также самостоятельно передаст некорректируемую информацию в АИС ОСАГО. Проблема в том, что соответствующие устройства в автомобиле есть только у единиц. А что касается приложения, то оно до сих пор не работает. Центробанк пока не разработал требования для него.

В Российском союзе автостраховщиков обещают запустить это приложение в ближайшее время.

А если нет ни систем в автомобиле, ни приложения, то, чтобы оформить Европротокол, по-прежнему потребуется согласие второго участника в обстоятельствах ДТП и повреждении автомобиля. В противном случае придется вызывать ГИБДД.

У нас также действует безлимитный Европротокол. Но только в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Если ДТП произошло в одном из этих регионов, то, чтобы воспользоваться безлимитным Европротоколом, потребуются и технические устройства или мобильное приложение, и отсутствие разногласий.

Купленные с рук симки начинают блокировать

Сегодня вступают в силу поправки в закон «О связи», которые дадут право операторам связи блокировать "серые" сим-карты в России по решению Роскомнадзора.

И те, кто будет покупать сим-карты с рук, рискуют остаться вне зоны доступа, а деньги, которые остались на абонентских счетах, при аннулировании карты никто уже не вернет. Ведь карты эти зарегистрированы не на вас, а, как правило, на некую компанию. И часто их используют для различных преступлений и мошеннических схем. С этим и начинается борьба. Но если вы добропорядочный гражданин и купили карту до 1 июня 2018 года, то сможете ее легализовать.

Уже давно есть требование об идентификации абонентов: сотовые операторы должны продавать сим-карты только при предъявлении паспорта. Но до сих пор сим-карты продают «всерую». Только в апреле этого года пресечена незаконная реализация более 1,4 тысячи «серых» симок. Их продавали без заключения договора и документа, удостоверяющего личность, отметили в Роскомнадзоре.

Существовали и пути обхода, которые давали возможность пользоваться анонимными сим-картами. Первый - распространение «серых» карт через корпоративные тарифы, оформленные на фирмы-однодневки (70 процентов). Второй - использование карт, оформленных на подставных лиц (30 процентов). Те, кто покупали такие симки, не могли поменять оператора, ни предъявить претензии мобильной компании, ни поменять тариф, ни пользоваться сервисами, в том числе банковскими услугами.

Тот же, кто давно использует номер, заинтересован, чтобы он остался при нем. Закон дает возможность абоненту прийти в салон и авторизоваться. Оператор не вправе отказать в этом.

«Серые» сим-карты будут вне зоны доступа, а деньги на абонентских счетах никому не вернут.

Однако стоит знать, что сотовая компания обязана прекратить оказание услуг связи по предписанию Роскомнадзора, если во время проверки выяснится, что симка «серая». И сотовая компания не сможет подтвердить в течение 15 суток соответствие персональных данных в ее базе с данными фактических пользователей.

Нелегальная симка может быть заблокирована и в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи.

Получается, что анонимно пользоваться такими картами теперь невозможно. Услуги мобильной связи предоставляются только тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору, напомнили в Роскомнадзоре.

В ведомстве также уточнили, как будет проходить проверка достоверности сведений об абоненте. Она может проводиться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), через информационные системы госорганов при наличии у оператора подключения к таким системам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

У самого абонента будет возможность идентифицировать симку не только по паспорту, но и через свой личный кабинет на портале госуслуг, через ЕСИА. Таким образом, для легальных пользователей доступ к услугам мобильной связи существенно облегчится, а на пути нелегального распространения сим-карт будет поставлен надежный заслон.

В законе четко прописан главный постулат: если абонент или пользователь не зарегистрирован в базе учетных данных оператора связи, то услуга не предоставляется.

Закон также позволяет переоформить корпоративную сим-карту на фактического пользователя, если, например, компания развалилась, заключив с оператором новый договор об оказании услуг.

Начинается эксперимент по маркировке драгоценностей

 С 1 июня начинается экспериментальная маркировка драгоценных металлов, камней и изделий из них QR-кодами сроком полгода. Краткосрочная цель - выяснить, насколько технически к этому готов внутренний рынок, долгосрочная - легализовать ювелирный рынок, который, по оценкам минфина, примерно наполовину работает «в тени».

Постановление правительства о начале эксперимента предполагает участие в нем юрлиц и индивидуальных предпринимателей на добровольной, безвозмездной основе. В рамках эксперимента будет отлажено взаимодействие между органами госвласти и производителями сырья для изготовления драгоценных изделий (а также производителями самих ювелирных изделий). «Причем это будет касаться не только товаров, производимых в России, но и импортируемых», - пояснили «РГ» в минфине.

На первом этапе эксперимента стороны отработают операционные потоки - прослеживаемость изделий, а также передачу информации между участниками системы. Прослеживаемость обеспечат нанесением на изделия специальных бирок с QR-кодом. «Уже на этапе "пилота" ожидается снижение контрабандной и контрафактной продукции», - говорят в минфине. По состоянию на 29 мая в эксперименте готовы принять участие около 20 компаний, которые заранее подавали заявки.

Участвовать в эксперименте будут как минимум несколько крупных компаний, знает гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Спрос на новый инструмент контроля высокий, так как минфин хочет сделать маркировку на всех бирках ювелирных изделий обязательной с 1 января с 2019 года. Бизнес боится не успеть влиться в систему на пике высокого сезона - в новогодние праздники и 8 марта.

Всего под пилотную маркировку в течение полугода могут попасть алмазы и бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, драгоценные металлы в виде порошка (платина, палладий), необработанные серебро и золото, монетарное золото и ювелирные изделия разных видов. Украшение, прошедшее все этапы обработки, потребитель сможет проверить на подлинность, считав через мобильное приложение QR-код на бирке (там будут указаны производитель, вес изделия, наименование, в каком управлении пробирного надзора его клеймили, металл, покрытие, пробу, цвет и вставки). Если данные не совпадут с реальными характеристиками, значит, перед вами подделка.

«Конечная цель - обеспечить прослеживаемость драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота. В настоящее время изучается технология, которая позволит маркировать бриллианты», - рассказали в минфине. В марте была представлена такая технология, разработанная в России: нанометку наносят на камень, считать ее можно при 500-кратном увеличении. Тогда же представили портативный детектор подлинности бриллиантов. Обе технологии созданы для использования профессионалами, а не конечными потребителями.

Зампредседателя правления Ассоциации ювелиров Евразийского экономического союза Вадим Серов эксперимент поддерживает, но считает, что рационально было бы ограничиться маркировкой готовых ювелирных изделий, так как остальные позиции - это, по сути, полуфабрикаты. Эдуард Уткин говорит, что именно маркировку упаковки - то есть бирки изделия - и хотел вводить изначально бизнес. Минфин хочет идти дальше и маркировать сам товар.

Проблема нанометки на изделии в том, что ее хотят наносить одновременно с оттиском пробирного клейма, то есть перед тем, как изделие пройдет еще ряд процедур (галтовка, полировка, вставка камня). Высок риск, что метка сотрется. «Чтобы этого избежать, необходимо стадию пробирования и клеймения ювелирного изделия перенести в конечный цикл производства», - предлагает Уткин. Учитывая техническую сложность процесса, эксперты не исключают, что маркировку камней, вероятнее всего, перенесут на более поздний срок.

Что меняется в Налоговом кодексе

С июня банковские операции с драгоценными камнями облагаются НДС (18 процентов), так как такие операции теперь считаются непрофильными для кредитных организаций. К драгоценным камням закон относит природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, природный жемчуг в сыром и обработанном виде, уникальные янтарные образования, пояснила юрист практики разрешения споров юридической фирмы Eterna Law Алина Басырова.

Еще одни нововведения предусматривают возможность взыскания налогового долга с обезличенных металлических счетов (ОМС). То есть если скопился долг по налогу на имущество, то взыскание могут обратить на ОМС должника за неимением других счетов. Процедура происходит через суд, уточнил руководитель налоговой практики юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Сергей Колесников.

На платежках за жилье нельзя печатать рекламу

С июня реклама на квитанциях за квартиру и коммунальные услуги стала вне закона, в том числе на их оборотной стороне. Исключение сделано лишь для социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

И это правильно. Реклама мешает рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг и их суммарный объем. Порой граждане даже выкидывают квитанции, приняв их за «спам». А иных такая реклама и вовсе может вводить в заблуждение - ведь абы какую компанию в платежке рекламировать не станут.

Тем не менее запретить рекламу на платежках ЖКХ удалось только со второй попытки. Госдума приняла поправки в закон о рекламе еще в конце прошлого года. Тогда они предусматривали запрет всей рекламы. Совет Федерации не одобрил документ. Сенаторы обращали внимание, что в нашем законодательстве это первый случай, когда будет отрегулирован тип рекламного носителя. До этого были нормы по содержанию рекламы, по уровню ее звука, площади. Поэтому было решено создать согласительную комиссию по этому вопросу.

В рекламной отрасли реклама на квитанциях считается довольно эффективной, поскольку имеет ряд преимуществ перед другими носителями. Во-первых, местом ее размещения служит официальный платежный документ, что должно вызывать доверие у потребителя. Во-вторых, квитанции рекомендуют хранить три года, а значит, есть вероятность, что к услугам компании могут прибегнуть через длительное время после проведения акции. В-третьих, есть возможность адресного распространения - по конкретным районам или домам, тщательнее спланировать рекламную кампанию.

Депутаты и сенаторы сошлись во мнении, что запрет необходим, но он коснется лишь коммерческой рекламы. При этом на квитанциях останется социальная реклама, информация минздрава, МЧС и МВД. Эти сообщения могут размещаться только на обратной стороне квитанций. Обычную рекламу можно только вложить внутрь платежки отдельным листом.

Окончательно новые правила вступят в силу с 3 июня. Однако во многих регионах ограничения на рекламу на платежках начали действовать гораздо раньше этого срока. Например, в Подмосковье уже в мае жители получили квитанции с рекламой на вкладышах. Но если противоречащая правилам реклама вдруг никуда не исчезнет, граждане могут пожаловаться в жилищную инспекцию.

Заемщики теперь могут требовать снижения процентов

В российском законодательстве с 1 июня появляется понятие «ростовщические проценты». Это те, которые превышают средний уровень более чем в два раза. И клиенты банков получили право требовать снижения процентов по таким кредитам.

«При возникновении спора по договору займа, проценты по которому завышены и признаны "ростовщическими", суд вправе снизить их до среднерыночной ставки», - поясняет Грант Казарян, адвокат, управляющий партнер LISTA GROUP.

Также поправки в Гражданский кодекс упрощают отказ от кредита, причем любой из сторон договора. Так, у заемщика появилось право отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом финансовую организацию в соответствии с условиями договора. Или в любой момент до получения займа, если в договоре таких условий нет. И банку теперь придется платить двойную плату за несвоевременное зачисление средств клиента на счет или необоснованное их списание. Финансовая организация должна заплатить проценты по банковскому счету и проценты за пользование чужими денежными средствами, раньше оплачивалась лишь последняя сумма.

Но не стоит думать, что закон стоит на страже только клиентов банка. У них с 1 июня появляются и новые обязанности. «Если раньше должник, узнав, что его долг продан третьему лицу, в любой момент мог оспорить его в суде, то сейчас он вправе будет это сделать, если письменно уведомит нового и старого кредитора», - говорит старший юрист CAF Group Роман Лоскутов. В противном случае должник лишается права оспаривать продажу долга. Введение этой нормы упрощает кредиторам передачу долгов коллекторам.

Также банк может отказаться выдавать заемщику средства полностью или частично, если станет известно о каких-либо обстоятельствах, свидетельствующих, что клиент не сможет вернуть кредит в срок, прописанный в договоре. Все это тоже предусмотрено поправками в Гражданский кодекс.

Дольщики под охраной

Еще одна новация: теперь можно использовать эскроу-сделки при покупке жилья. Договор условного депонирования (эскроу) - это новый тип сделки. «Его суть в том, что одна сторона передает имущество на хранение эскроу-агенту на срок не более 5 лет для передачи другому лицу», - поясняет Роман Лоскутов, старший юрист CAF Group.

Изменения подготавливают рынок к новым правилам покупки квартир в новостройках. Увеличение срока до пяти лет, на который могут заключаться эскроу-сделки, позволяет применять их с самого начала строительства и до введения дома в эксплуатацию. В сделке с использованием счета эскроу покупатель передает деньги не застройщику, а банку, который хранит их у себя и передает строительной организации оплату только после ввода дома в эксплуатацию и выдачи дольщику ключей.

Новый механизм финансирования строящегося жилья должен решить проблему обманутых дольщиков в стране. Ведь деньги останутся в банке, что будет стимулировать застройщика завершить работу, чтобы получить их.

Сейчас в банках есть эскроу-счета, которые подразумевают более короткий срок использования. «Этот счет используют при сделках купли-продажи объектов недвижимости, и не только, права собственности на которые наступают у покупателя не при передаче денег, а при их госрегистрации», - отмечает Роман Лоскутов. В таких случаях есть риск, что сделка сорвется из-за отказа регистрации права собственности, а вернуть деньги будет невозможно. Поэтому они остаются на счете эскроу до получения всех регистрационных документов.

С 1 июня такие счета станут безопаснее, так как изменения в Гражданский кодекс РФ накладывают запрет на приостановление операций по эскроу-счету, а также арест или списание находящихся на нем средств по обязательствам покупателя или продавца перед третьими лицами. Дело в том, что в случае приостановления операций или ареста средств пострадают оба участника сделки, в то время как обеспечительные меры направлены только на кого-то одного из них.

Счета эскроу являются универсальным инструментом и могут быть использованы не только при сделках с недвижимостью, но и в любых сделках, требующих обеспечения исполнения обязательств по оплате, отмечают эксперты. Они вполне могут заменить банковские ячейки, которые сейчас распространены в сделках покупки вторичного жилья.

Источник: Псковская Лента Новостей
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31.05.2018, 19:007 Обращение в Минсельхоз о защите внутреннего рынка молочной продукции поддержали псковские депутаты 31.05.2018, 18:491 День сотрудника подразделений по делам несовершеннолетних отметили в УМВД России по Псковской области 31.05.2018, 18:490 Пожары, молоко и день выборов 31.05.2018, 18:4622 «Единороссы» собираются запретить курение у подъездов и в коммуналках
31.05.2018, 18:400 В Пскове торжественно открылись IX Международные Александро-Невские чтения 31.05.2018, 18:270 Очередная встреча в рамках проекта «Профнаставник» прошла в Дедовичах 31.05.2018, 18:143 1 июня состоятся две сессии Псковской городской Думы 31.05.2018, 18:1216 В Пскове будут судить мужчину, приставившего нож к горлу полицейского
31.05.2018, 17:560 Первый день лета пройдет в Псковской области без осадков 31.05.2018, 17:450 Минздрав России: Более 1,3 тыс. медицинских работников приобрели жилье по субсидии в 2017 году 31.05.2018, 17:284 В Пскове будут судить водителя «Ауди», который без прав сель за руль пьяным  31.05.2018, 17:278 Более 500 тонн «санкционной» продукции уничтожено в Псковской области с начала года
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