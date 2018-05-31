Общество

Самой высокооплачиваемой категорией в Пскове остаются работники финансовой системы

Уровень регистрируемой безработицы в Пскове уменьшился на 12%. Такие данные содержатся в отчете главы администрации города Александра Братчикова о деятельности за 2017 год.

Так, численность официально зарегистрированных безработных граждан в городе на конец 2017 года составила 843 человека, и уменьшилась на 12% от численности безработных на конец 2016 года. Уровень регистрируемой безработицы населения относительно трудоспособного на­селения на начало 2017 года составлял 0,77%, а на конец 2017 года - 0,69%.

Самой высокооплачиваемой категорией работников в городе остаются работники финансовой системы, где номинальная начисленная средняя заработная плата в январе - декабре 2017 года на 66,7% превышала среднегородской размер оплаты труда и составляла - 50,9 тыс. рублей. Кроме них высокий уровень заработной платы, наблюдался у работников, осуществляющих деятельность в сфере государственного управления, а также в сфере обеспечения элек­трической энергией, газом и паром, где размер оплаты труда составил 39,1 тыс. рублей и 37,2 тыс. рублей соответственно.

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организаций города в 2017 году составила 55466 человек и по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 2%. Наиболее социально значимыми, с точки зрения занятости населения, являются предприятия обрабатывающего производства и организации государственного управления, где занят каждый шестой из числа работающих, каждый восьмой занят в сфере образования.