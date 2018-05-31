Общество

На 14% снизилась рождаемость в Пскове

На 14% снизилась рождаемость в Пскове. Такие данные содержатся в отчете главы администрации города Александра Братчикова о деятельности за 2017 год.

В целом демографическая ситуация в городе Пскове в январе - ноябре 2017 года характеризовалась снижением числа родившихся и увеличением числа умерших человек, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В этот период в городе родилось 2211 человек, что на 14 % меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

За счет естественной убыли численность населения уменьшилась на 388 человек, а за счет миграционного прироста населения, который составил 1211 человека, численность населения го­рода в целом увеличилась на 823 человека. Население города на начало декабря 2017 года составило 210,663 тыс. человек.