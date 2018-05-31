Общество

122,7 тыс. цветов и 45 деревьев посадили в Пскове в прошлом году

В целях повышения комфортности городской среды, улучшения санитарного состояния города, содержания объектов внешнего благоустройства в 2017 году в Пскове было высажено

122 715 цветов, в том числе 72 вазона, 103 вазонных комплекса, 49 кованых конструкций и одно панно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год.

Выполнены работы по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев в количестве 796 штук. Посажено 45 деревьев. Осуществлена высадка 59 185 луковиц тюльпанов.

Выполнены работы по дополнительному выкашиванию - 69,06 га на неблагоустроенных территориях.

Произведен скос борщевика - на территории 14,5 га, уничтожен борщевик химической обработкой гербицидом сплошного действия - на территории 2 га.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» благоустроено 17 территорий, в том числе 13 дворов и 4 общественных территории.

Кроме того, в 2017 году выполнены работы по содержанию объектов внешнего благоустройства на сумму 3921,5 тыс. рублей (мосты, путепроводы, дамбы, ливневка и открытые водостоки). Так, в течение года выполнялись работы по текущему содержанию 20 искусственных дорожных сооружений общей площадью 65 393 кв. м. Прочищено 3,9 км ливневой канализации; выполнены работы по ремонту, в том числе закрытию 71 колодца ливневой канализации и по прочистке (восстановлению) русел открытых водостоков протяженностью 0,84 км.

Добавим также, что за 2017 год с территории города Пскова вывезено 29 780 куб. м. мусора, в том числе с кладбищ - 5000 куб. м, с ликвидированных несанкционированных свалок - 8450 куб. м.