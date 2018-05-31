Общество

В администрации Пскова может появиться должность дендролога

Ввести должность дендролога в штат сотрудников администрации Пскова предложил депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он озвучил на сессии гордумы в адрес главы администрации Александра Братчикова.



По мнению депутата, введение этой должности позволит упорядочить систему мероприятий по озеленению в Пскове. Александр Братчиков согласился с тем, что это предложение правильное и своевременное. «Будет правильно ввести такую должность, чтобы дендролог утверждал проекты по озеленению и участвовал в рассмотрении вопросов о спиле старых и высадке новых деревьев», - отметил глава администрации.



Он пообещал принять вопрос к сведению и ввести эту должность в штат сотрудников администрации.