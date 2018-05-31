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Общество

12 расселенных домов демонтировали в Пскове

01.06.2018 11:01|ПсковКомментариев: 3

12 расселенных домов демонтировали в Пскове в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год.

В частности, снесены дома, расположенные по адресам: ул. Аллейная, 17-а, ул. Юбилейная, 24, Зимний пер., 12, ул. Советская, 96, ул. Леона Поземского, 110-а, ул. Леона Поземского, 110-б, ул. Юбилейная, 28, пер. Дачный, 1, Ленинградское шоссе, 5, ул. Черняховского, 12, ул. Боровая, 25, ул. Боровая, 9-а.

Произведен мониторинг исправности элементов 103 детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, находящихся на балансе

Управления городского хозяйства администрации города Пскова. На 27 детских игровых площадках проведен ремонт оборудования.

За счет средств местного бюджета на сумму 2 919,10 тыс. рублей устроены детские игровые площадки по адресам: ул. Советская, 45, 47; ул. Новгородская, 14, 14-а; пр. Энтузиастов, 5, 7; ул. Лепешинского, 8, 10, 12, 14, 16-а; пер. Олега Зобова, 11-а, 13, 19; ул. М. Горького, 14/6; ул. Достовалова, 10, 12; ул. Западная, 21; ул. Коммунальная, 58, 58-а; ул. Коммунальная, 79; Рижский пр., 49; ул. А. Алехина, 10; ул. Петрова, 2, 2-а, 4.

Источник: Псковская Лента Новостей
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