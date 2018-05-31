Общество

Пельмени, сосиски, котлеты со скидкой: летняя акция стартовала в магазинах ТМ «Соловьи»

Сегодня, 1 июня, в фирменных магазинах ТМ «Соловьи» стартовала летняя акция.

В течение всего июня скидка 10% будет действовать на килограммовую упаковку пельменей.

С 1 по 15 июня спешите за скидками на сосиски «Докторские», колбасу «Свиную», рульку свиную в маринаде и бургер «По-русски». Размер скидки составит 10%.

Во второй половине месяца, с 16 по 30 июня не пропустите 10%-ную скидку на сосиски «Пикантные», колбасу «Украинскую», грудинку для запекания и котлеты «Любительские»!

Следите за нашими публикациями - и вы всегда будете в курсе вкусных скидок от ТМ «Соловьи»!

Адреса магазинов «Соловьи»: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

Рижский пр., д. 87а

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Дно, ул. Космонавтов, 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, 13

Великие Луки, ул. Первомайская, 9

Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.9, корп. 1