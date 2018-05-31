Общество

Из-за износа на системах жизнеобеспечения населения Пскова в 2017 году произошло 860 аварийных отключений

71 тыс. обращений приняла ЕДДС Пскова в 2017 году. Такие данные содержатся в отчете главы администрации Пскова Александра Братчикова о деятельности администрации города в 2017 году.

Всего за 2017 год ЕДДС было принято и обработано 70980 обращений граждан (в 2016 году - 53800), в основном связанных с содержанием городского хозяйства (47200 обращений), в том числе по нарушениям систем жизнеобеспечения населения 13175 обращений, по работе управляющих компаний - 5500 обращений.

В рамках работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города в прошлом году проведено 4 заседания КЧС и ПБ, принято 25 распорядительных документов по вопросам оперативной и текущей обстановки.

В отчетном периоде на городской территории чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. В то же время, потенциальную угрозу при эксплуатации промышленных объектов, систем жизнеобеспечения и коммуникаций несет фактор их значительного износа. По этой причине на системах жизнеобеспечения населения произошло 860 аварийных отключений (830 - в 2016 году), в основном связанных с авариями на системах водоснабжения (674 аварии) и теплоснабжения (152 аварии).

На предупредительные мероприятия из резервного фонда администрации города Пскова по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий было израсходовано 323,9 тысячи рублей, в том числе 323,9 тысяч рублей - на аварийный ремонт печного отопления в жилом помещении муниципального жилого фонда.