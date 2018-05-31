Общество

Узнать имя «героя», который в Генплане Пскова перевел территорию радиозавода в складскую зону, попросил Олег Брячак

Узнать имя «героя», который в Генплане Пскова перевел промышленную зону, на территории которой располагается радиозавод, в складскую, попросил Контрольно-счетную палату Пскова депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Свое пожелание он высказал на сегодняшней сессии после того, как председатель КСП Василий Гончар выступил с отчетом о работе подразделения.



«Когда принимались новые изменения в Генплан, кто-то очень мудрый решил перевести территорию радиозавода из зоны промышленности в складскую, поставив тем самым под угрозу производство, которое там есть, и возможность его развития», - рассказал депутат.



«Давайте вместе разберемся, как такое может быть... и публично представим на сессии имена героев», - предложил он председателю КСП. Собственников об этих изменениях в Генплан никто не уведомил, добавил Брячак.



Василий Гончар пообещал включить проверку по данному вопросу в план работы КСП.