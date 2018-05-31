Общество

60 объектов охватила контролем КСП Пскова в 2017 году

20 контрольных и 88 экспертно-аналитических мероприятий провела Контрольно-счетная палата Пскова за 2017 год. Контролем было охвачено 60 объектов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель КСП Василий Гончар на 11-й сессии гордумы, выступая перед депутатами с отчетом о деятельности подразделения в прошлом году.

В частности, по его словам, Контрольно-счетной палатой города проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, в процессе которых особое внимание уделялось целевому и эффективному использованию бюджетных средств, результативному выполнению функций органами администрации города по управлению и распоряжению имуществом, вопросам соблюдения законодательства при осуществлении закупок для муниципальных нужд и эффективному использованию имущества города муниципальными предприятиями.

За 2017 год объем проверенных КСП средств составил 5,5 млрд рублей. Нарушений и недостатков выявлено на общую сумму 1,2 млрд рублей. В основном это нарушение законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности.

В 2017 году возмещено в бюджет города 134,5 тыс. рублей: по результату проверки подведомственных учреждений управлению культуры администрации города Пскова в сумме 43,4 тыс. рублей; муниципальным предприятием города Пскова «Управление капитального строительства» в счет погашения задолженности прошлых лет перечислена сумма в размере 75 тысяч рублей.

Также в 2017 году восстановлен неправомерный расход в сумме 2 млн 748,6 тыс. рублей. В частности, МП г. Пскова «Горводоканал» произведена корректировка размера возмещения расходов населению на установку общедомовых приборов учета холодного водоснабжения по 523 многоквартирным домам на сумму 2 млн 431,2 тыс. рублей.

В 2017 году КСП г. Пскова было проведено 17 экспертиз по внесению изменений в городской бюджет. Устранено выявленных нарушений и недостатков при формировании и исполнении бюджета на сумму 19 492,6 тыс. рублей.

Кроме того, за отчетный год проведено 58 заседаний коллегий КСП Пскова с участием главы города, депутатов, представителей администрации города, проверяемых учреждений и предприятий.

Депутаты задали Василию Гончару ряд вопросов и утвердили его отчет единогласно.