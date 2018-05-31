Общество

Псковская гордума утвердила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2018 года

Псковская гордума утвердила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2018 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, замначальника городского финуправления Елена Пономаренко сообщила, что бюджет исполнен на 21,9% от запланированных годовых назначений, что составляет 868 649, 8 тыс. рублей.



В общем объеме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 43%, безвозмездные поступления - 57%. Исполнение бюджета Пскова по расходам за первый квартал 2018 года составило 21,2% от утвержденных бюджетных ассигнований или 858 663,5 тыс. рублей, в том числе по расходам на решение вопросов местного значения - 527 957,1 тыс. рублей, по расходам за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов на выполнение переданных государственных полномочий - 330 706, 4 тыс. рублей. Основные расходы были направлены на погашение задолженности и заработную плату бюджетникам.



Также депутаты утвердили новые изменения в бюджет на текущий год. Так, доходы увеличиваются за счет субсидии на 2 729,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных групп населения. Увеличиваются средства на поддержку программ формирования современной городской среды. Таким образом, с учетом поправок изменяются основные параметры бюджета, доходы увеличиваются до 4 062 157,9 тыс. рублей, расходы - до 4 149 093,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета составляет 6,4% или 86 935,2 тыс. рублей.