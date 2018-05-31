Псковская гордума утвердила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2018 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, замначальника городского финуправления Елена Пономаренко сообщила, что бюджет исполнен на 21,9% от запланированных годовых назначений, что составляет 868 649, 8 тыс. рублей.
В общем объеме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 43%, безвозмездные поступления - 57%. Исполнение бюджета Пскова по расходам за первый квартал 2018 года составило 21,2% от утвержденных бюджетных ассигнований или 858 663,5 тыс. рублей, в том числе по расходам на решение вопросов местного значения - 527 957,1 тыс. рублей, по расходам за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов на выполнение переданных государственных полномочий - 330 706, 4 тыс. рублей. Основные расходы были направлены на погашение задолженности и заработную плату бюджетникам.
Также депутаты утвердили новые изменения в бюджет на текущий год. Так, доходы увеличиваются за счет субсидии на 2 729,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных групп населения. Увеличиваются средства на поддержку программ формирования современной городской среды. Таким образом, с учетом поправок изменяются основные параметры бюджета, доходы увеличиваются до 4 062 157,9 тыс. рублей, расходы - до 4 149 093,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета составляет 6,4% или 86 935,2 тыс. рублей.