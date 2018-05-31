Общество

54 малоимущих псковских семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году

54 малоимущих семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год на сессии гордумы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



17 семьям предоставлено жилье в порядке очереди, 3 семьям - за счет расширения жилой площади в коммунальных квартирах и 34 семьям предоставлены жилые помещения по договорам коммерческого найма.



За счет федерального бюджета жильем были обеспечены 29 семей льготных категорий: чернобыльцы, вынужденные переселенцы, ветераны, инвалиды. 30 квартир детям-сиротам предоставлены за счет субвенций из областного бюджета. Еще 96 семей улучшили свои жилищные условия в связи с переселением из непригодных для проживания жилых помещений.



Приобретено 4 специально оборудованных квартиры для инвалидов-колясочников.