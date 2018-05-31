Общество

Заслуженный строитель Леонид Старостенко будет награжден медалью «За заслуги перед Псковом»

Заслуженный строитель РФ Леонид Старостенко будет награжден медалью «За заслуги перед Псковом». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение в ходе тайного голосования единогласно приняли депутаты Псковской городской Думы на сессии 1 июня.

Награда будет ему вручена за вклад в сферу строительства на территории города Пскова, развитие и становление городской инфраструктуры и в связи с юбилеем. Вручение медали состоится в День города Пскова.

Кроме того, депутаты тайным голосованием одобрили назначение Маргариты Сорокиной на должность заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 16. Маргарита Сорокина имеет высшую квалификацию и 32-летний педагогический стаж.