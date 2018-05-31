Общество

Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Урбаноиды», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Урбаноиды» - это цикл передач, посвященных проблемам функционирования и развития города Пскова. Постоянные ведущие программы - Денис Кугай и Светлана Прокопьева.

На этот раз соведущие обсудят размещение и условия эксплуатации псковских батутов и прочих развлекательных аттракционов в городе.

Любой радиослушатель может принять участие в обсуждении, позвонив по телефону 56-73-72.