Общество

В Пскове обновят фасад дома, где жил Почетный гражданин Василий Куличков

Гордума узаконила установку памятной доски Почетному гражданину Пскова Василию Куличкову, которая была торжественно открыта 8 мая на фасаде дома на М. Горького, 35. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Напомним, в этом доме Василий Куличков жил в последние годы.



Кроме того, глава Пскова Иван Цецерский попросил администрацию Пскова в лице сити-менеджера Александра Братчикова обновить часть отколовшейся плитки на фасаде здания.



Василий Степанович Куличков родился 22 января 1924 года в дер. Перерва Вышневолоцкого района Калининской области в семье крестьянина-середняка. Окончил среднюю школу и Ленинградскую школу Министерства внутренних дел (МВД). С началом Великой Отечественной войны и приближением фронта к городу, добровольно вступил в народное ополчение, а 10 апреля 1942 года был включен в состав диверсионно-разведывательной группы и направлен на оккупированную врагом территорию. В партизанском отряде № 1 3-й Калининской партизанской бригады находился до полного освобождения от оккупантов районов Калининской области - июль 1944 года.



В октябре 1944 года Опочецким РК ВКП(б) направлен на работу в органы НКВД во вновь организованную Великолукскую область. С февраля 1962 года по сентябрь 1968 года работал начальником отдела уголовного розыска У ООП Псковской области. В сентябре 1968 года назначен на должность заместителя начальника УВД Псковской области. В августе 1984 года в звании полковника милиции уволен в отставку по возрасту.



17 июля 2009 года на 46-й сессии Псковской городской Думы 4-го созыва Василию Степановичу Куличкову присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».



Скончался в январе 2017 года.