Общество

На трех площадках пройдет сегодня праздник «Добрый Псков - Город детства»

Представители Псковского регионального сообщества «Поколение» в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков» при поддержке управления культуры администрации города Пскова ежегодно в первую субботу июня проводят общегородское праздничное мероприятие для всей семьи, приуроченное ко Дню защиты детей.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей организатор праздника, председатель ПРС «Поколение» Андрей Семенов, в этом году праздник состоится в субботу, 2 июня, и будет проходить на территории Ботанического сада, ближе к площади Победы и в «Зеленом театре». Ежегодно в празднике участвуют всевозможные творческие, спортивные, исторические коллективы, присутствует большое количество интерактивных площадок от НКО. Финалом мероприятия становится уже несколько лет большой рок-концерт «Добрый рок - Городу детства».

На празднике, который проводится с 2013 года, присутствует ежегодно более 3500 - 5500 псковичей и гостей города. «Вот и в этом году учитывая хорошую погоду, мы планируем сделать этот день праздничным, по меньшей мере, для 5000 человек, а, учитывая, что нашим партнером по наполнению интерактивами в этом году стал «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», мы легко перешагнем и эту планку!», - подчеркнул А.Семенов.

Обеспечением порядка, электроэнергией и техническими моментами площадки «Зеленого театра» занимаются сотрудники «Парка культуры и отдыха имени А.С.Пушкина». Основной отличительной особенностью праздника в этом году станет малое количество всевозможных торговых точек и увеличенное количество интерактивных площадок, а также их переезд от фонтана на территорию за Зеленым театром.

Интерактивы начнут свою работу с 12 часов, а детская концертная программа начнется в 13 часов и продлится до 16 часов.

На интерактивных площадках будет, чем заняться и детям, и взрослым:

Лучно-арбалетный ТИР от «Былин Древнего Пскова»

2ГИС. Псков с зоной отдыха с пуфами, игровой площадкой с трассой для машинок на радиоуправлении, настольной игрой «Местонахождение» (эксклюзивно от 2ГИС)

Фотозона от Любови Гребневой, фото на фоне стены из роз.

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ 007 с мастер-классами, подарками и беспроигрышной лотереей

Школа футбола для детей «Футболика» с мастер-классами

Клуб настольных игр «Веселый Игрек»

Выставка бывших бездомных кошек от «Зоозащиты»

Содружество детей и родителей «ДобраЗебра!». Практическое занятие по йоге от тренера Марины Синельниковой

Площадка «Подари радость» - всей семьей в поддержку чемпионата мира по футболу, фотозона для семейных фотографий, аттракционы и состязания для всей семьи

АНО ЦМИТ «Юный техник». Выставка различных роботов-лего

Клуб виртуальной реальности «IMPERIA VR»

Коллектив Йоги «Виджая», студия развития «Грани реальности»

Секция спортивно-ориентированного собаководства «Счастливые песы»

Площадка от псковских байкеров с возможностью познакомиться и сфотографироваться с техникой и добрыми байкерами

Сообщество автолюбителей «Дороги 60»

А также площадки от социально ориентированных благотворительных организаций «Детский Фонд», «Красный Крест», «Поколение» с развлечениями и сбором средств на свои целевые группы благополучателей.

В концертной программе примут участие творческие, вокальные, спортивные коллективы и клубы города, отдельный блок подготовили партнеры - Городской культурный центр. Откроют праздничный концерт народный самодеятельный коллектив вокально-хореографическая студия «Город детства», образцовый художественный коллектив детский хореографический ансамбль «Радость», детская вокальная студия «Шанс», народный самодеятельный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк», детская студия Народного самодеятельного коллектива ансамбля эстрадного танца «СувенирБИТ».

Далее состоятся выступления, подготовленные «Корпорацией отдыха и развлечений», в которой участвуют вокальная студии «Карамелька», танцевальный коллектив «FRESH», ансамбль «НАР», армянский ансамбль «Ераз», спортивный центр «Бригантина» и Театр спортивных миниатюр «Уникс», ансамбль «Мозаика», Клуб элитного собаководства «Бэст», студия йоги «Мадави» и многое другое.

В 17 часов начнется концертная программа «Добрый рок - Городу детства», в которой примут участие группы из разных городов Северо-Запада России.

На одной сцене встретятся: «Мирные жители» (Остров-Псков), «Van Clift» (Санкт-Петербург). «bard.a.k» (Кириши), «#Шекспир» (Санкт-Петербург ), «Постоянные» (Псков), «Роза Ветров» (Санкт- Петербург), «БеZ Б» (Гатчина) и «ГефесТ» (Псков).

«Шестой праздник «Добрый Псков - Город Детства» должен быть еще интереснее прошлогоднего и запомниться детям и взрослым. Погода в этот раз на нашей стороне, по всем прогнозам до +26 градусов и это здорово!» - сказал в заключении Андрей Семенов.

В ближайшее время с соцсетях должна появиться схема расположения площадок.

По вопросам участия, партнерства можно обратиться в ПРС «Поколение» по эл.почте: dobryigorod60@mail.ru или по телефону 8-963-336-35-26.