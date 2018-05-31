Общество

Депутаты Псковской гордумы утвердили отчеты о деятельности комитетов

Депутаты Псковской городской Думы утвердили отчеты о деятельности комитетов и комиссии по депутатской этике за период с 22 сентября 2017 года по 30 апреля текущего года. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, состоявшейся 1 июня.



Напомним, в структуре гордумы действуют следующие комитеты и комиссии:

комитет по бюджету, налогам, финансовому контролю

комитет по ЖКХ и благоустройству

комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности

комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления

комитет по социальным вопросам и молодежной политике

комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму

комиссия по регламенту и депутатской этике.



Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил все комитеты за продуктивную работу и в числе самых эффективных перечислил правовой и социальный комитеты. Так, только социальный комитет за отчетный период провел 12 заседаний, в ходе которых было рассмотрено 43 вопроса, из них 10 контрольного характера, а 33 были внесены в повестку сессий.