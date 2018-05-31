Депутаты Псковской гордумы утвердили отчеты о деятельности комитетов

Депутаты Псковской городской Думы утвердили отчеты о деятельности комитетов и комиссии по депутатской этике за период с 22 сентября 2017 года по 30 апреля текущего года. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, состоявшейся 1 июня.
Напомним, в структуре гордумы действуют следующие комитеты и комиссии:
Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил все комитеты за продуктивную работу и в числе самых эффективных перечислил правовой и социальный комитеты. Так, только социальный комитет за отчетный период провел 12 заседаний, в ходе которых было рассмотрено 43 вопроса, из них 10 контрольного характера, а 33 были внесены в повестку сессий.