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Безопасность детей в интернете стала темой встреч псковских сторонников «Единой России» с родителями

01.06.2018 12:53|ПсковКомментариев: 0

Псковские сторонники партии «Единая Россия» присоединились к федеральному проекту «Безопасный интернет». Как сообщается на сайте сторонников партии, с 15 по 30 мая они провели в районах области встречи с родителями и педагогами с целью повышения их компьютерной грамотности и информированности о правилах безопасного поведения детей в Сети.

«Важно помнить, что в интернете и взрослого, и ребенка поджидает множество угроз как технических, к примеру, это вирусы, так и социальных - группы смерти, секты, мошенники», - сказал председатель Регионального координационного Совета сторонников партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков.

Ссылаясь на данные исследований, он отметил, что 58% детей скрывают свои действия в интернете от родителей, а 20% взрослых не принимают никаких мер, чтобы защитить своего ребенка, несмотря на волнения относительно детской онлайн-активности. И в этой связи Д. Хритоненков напомнил псковичам о существовании специальных программ для безопасности детей в Сети и модулей «Родительский контроль», установка которых не займет много времени.

Также сторонники «Единой России» провели в Псковской области свое тематическое анкетирование, которое охватило порядка 30 школ - более 1000 человек.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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