Общество

Государство удвоило взносы псковичей-участников Программы софинансирования пенсионных накоплений

В прошлом году жители Псковской области - участники Программы государственного софинансирования пенсии внесли на свои счета более 21 млн рублей добровольных взносов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России, в соответствии с законом в мае 2018 года государство прософинансировало взносы участников Программы. В дополнение к добровольным взносам граждан и средствам государственного софинансирования в 2017 году также поступили взносы работодателей, выступающих третьей стороной по Программе.

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, поскольку ежегодно есть случаи, когда платежи составляют менее двух тысяч рублей или свыше 12 тысяч рублей, в то время как софинансируются взносы в диапазоне от двух до 12 тысяч рублей в год. Кроме того, взносы работодателя не подлежат государственному софинансированию.

Все вышеперечисленные средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений.

Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства будут выплачены при выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина).

В целом за все время действия Программы софинансирования жители Псковской области внесли в фонд своей будущей пенсии более 250 млн рублей.

Отметим, что действующая сегодня приостановка обязательных страховых взносов на формирование пенсионных накоплений не затрагивает действие Программы государственного софинансирования пенсии: взносы ее участников отражаются на лицевом счете и софинансируются вовремя и в полном объеме.