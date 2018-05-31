Общество

«Яблоко» предлагает ликвидировать третьи и вторые смены в школах за счет сверхдоходов от нефти и газа

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова направила президенту России Владимиру Путину обращение о необходимости направить дополнительные нефтегазовые доходы на ликвидацию третьих и вторых смен в российских школах, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Существующая программа «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» должна до 2025 года ликвидировать третьи и вторые смены за счет строительства и ремонта школ. Однако темпы ее реализации отстают от реальных потребностей на местах.

Согласно официальным данным, в настоящее время во вторую смену учатся более 1,9 млн школьников, еще 10 тысяч учатся в третью смену, хотя третья смена к настоящему времени должна была быть ликвидирована. При этом в 2018-2020 годах потребуется еще около 263 тыс. мест. В ближайшие годы эта диспропорция будет только расти, соответственно понадобится и увеличение финансирования программы, указывает Слабунова.

Проблема перехода на первую смену в российских регионах стоит крайне остро – в Новосибирской области 19,7% школьников учатся во вторую смену, в Иркутской области – 19,5%, в Бурятии – 22,9%, в Краснодарском крае – 22%. В ряде областей учебные классы переполнены – необходимость брать все больше часов не дает учителям эффективно работать, в том числе применять индивидуальный подход к ученикам, отмечается в обращении.

Кроме того, во многих российских регионах дети учатся в разваливающихся школах – они не могут ждать еще семь лет до конца реализации программы. В Дагестане капитального ремонта требуют 46,7% школ, в Башкирия – 39,1%, в Иркутской области и Краснодарском крае – 23,7%.

Отдельно председатель «Яблока» отметила качество расходования бюджетных средств: Счетная палата выявила нарушения в ходе реализации программы на 2,2 млрд. рублей. Зафиксированы случаи, когда деньги потрачены, но школы так и остались на стадии проектов.

Решить эти проблемы можно за счет сверхдоходов от нефти и газа, уверена Эмилия Слабунова. В этом году страна дополнительно получит от продажи природных ресурсов 2,74 трлн рублей. Эта сумма сопоставима со всем бюджетом, выделенным на создание новых мест в учебных заведениях и их ремонт до 2025 года.

Председатель «Яблока» предложила президенту создать Общественный совет, в который должны войти известные педагоги, эксперты и представителей родительского сообщества. Совет сможет эффективно контролировать выполнение программы. Все реализуемые в ее рамках проекты должны проходить тщательную антикоррупционную проверку. Для этого политик предложила ежеквартально публиковать отчеты о ходе выполнения программы.

«Уверена, что реализация этих мер позволит реально достичь заявленных целей – повышения качества российского образования, внедрение новых методик, связанных с применением индивидуального подхода к каждому ученику. Вкладывая деньги в просвещение, в комфорт и безопасность школьников, мы обеспечиваем будущее страны на долгие годы вперед. Только при этом условии возможен прорыв!» - говорится в обращении Эмилии Слабуновой.