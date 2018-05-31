Общество

Псковские курсанты совершили увлекательное путешествие в мир литературы, приняв участие во Всероссийской акции «Читай, страна!»

В читальном зале Псковского филиала Академии ФСИН России собрались любители творчества Александра Пушкина, для которых сотрудники библиотеки подготовили интересную викторину на знание произведений великого русского писателя и тематическую выставку, сообщает пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России.

По словам заведующего библиотекой Псковского филиала Академии ФСИН России Ольги Клименчук, в России 2018 год объявлен годом добровольца, и акция «Читай, страна!» направлена на популяризацию культурного волонтерства, повышение общественного интереса к литературе, осознание роли книг в жизни каждого человека и важности библиотеки в выполнении общественной миссии.

«Мы всегда готовы поддерживать такие проекты, и тем более приятно, что всероссийская акция проходит под девизом «Открой для себя Пушкина»: Псковская земля тесно связана с именем великого поэта, и все мы с удовольствием снова и снова возвращаемся к его творчеству», - сказала Ольга Клименчук.

Отметим, что Всероссийская акции «Читай, страна!» стартовала 19 мая и завершится 6 июня - в день рождения Александра Пушкина. Все любители его творчества и в целом литературы и чтения вслух могут присоединиться к ней.