Общество

Иван Цецерский: Проблема жилья - одна из основных, с которыми обращаются жители Пскова к депутатам и администрации

239 псковичей (109 семей) Пскова улучшили свои жилищные условия в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на 11-й сессии гордумы, выступая перед депутатами с отчетом о деятельности в прошлом году.

Проблема жилья, по его словам, - одна из основных проблем, с которыми обращаются жители Пскова к депутатам и администрации. В плановом периоде в рамках подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» предусмотрено расселение 22 аварийных жилых домов. Однако фактическое расселение аварийного жилья возможно при наличии планируемого подпрограммой финансирования из бюджета города Пскова.

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (четвертый этап) расселено 18 домов.

После расселения дом № 4 по улице Труда подлежит реконструкции, так как является объектом культурного наследия регионального значения, 17 домов – сносу.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы», оплачено 10 свидетельств на приобретение жилья на общую сумму 9 млн 824 тысяч 795 рублей.