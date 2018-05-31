Общество

Иван Цецерский: Все активнее псковичи для связи с городскими властями используют соцсети

320 письменных обращений граждан поступило в Псковскую городскую Думу в 2017 году и 4 месяца текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на 11-й сессии гордумы, выступая перед депутатами с отчетом о деятельности в прошлом году.



Наиболее частыми являлись вопросы благоустройства дворовых территорий - установки детских площадок, сноса деревьев, капитального и текущего ремонта домов, а также вопросы, связанные с оплатой услуг ЖКХ.



Обращения граждан к депутатам на округах, а также к главе города легли в основу формирования списка дворовых территорий многоквартирного жилого фонда, включенных в план ремонта. Обращения поступают также на официальный сайт города pskovgorod.ru через форму обратной связи. Всего за отчетный период было получено 70 обращений. Через сайт губернатора в адрес властей Пскова поступило 314 писем.



Все активнее псковичи в качестве связи с городскими властями используют социальные сети: Instagram, «Вконтакте» и Facebook, в том числе специально созданную группу «Контроль.Псков». За время существования этих групп горожане задали там более 2,4 вопросов.



Кроме того, за год глава Пскова провел более 150 приемов граждан. Кроме того, около 100 встреч состоялось в депутатской приемной в Доме офицеров.



Раз в месяц осуществляются контрольные выезды депутатов на свои округа. Это необходимо для объективной оценки городских проблем на месте, организации прямого диалога между жителями и органами местного самоуправления. За отчетный период состоялись 6 выездов депутатов на их избирательные округа. Выезды провели Елена Полонская, Денис Иванов, Юлия Пожидаева, Григорий Стороненков, Ольга Федорова, Дмитрий Михайлов.



Добавим также, что за отчетный период в Пскове в рамках отработки обращений граждан состоялось более 30 рабочих выездов с участием депутатов и чиновников администрации Пскова. С учетом обращений граждан в городе дополнительно освещено 29 пешеходных переходов. На 58 опорах освещения смонтированы светодиодные экономичные светильники. Работы проведены в целях повышения безопасности жителей и улучшения благоустройства.