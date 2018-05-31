Общество

Городской туристический инфоцентр планируется открыть на Георгиевской набережной в Пскове

Городской туристический инфоцентр планируется открыть на Георгиевской набережной в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на 11-й сессии гордумы, выступая перед депутатами с отчетом о деятельности в прошлом году.

Он отметил, что в преддверии Международных Ганзейских дней в Пскове идет глобальная реконструкция центра города - капремонт улицы Свердлова и прилегающих к ней улиц - Музейного, Комсомольского переулков, улицы Спегальского, а также парковых зон. К 1 декабря 2018 года будут выполнены работы по устройству тротуаров с учетом обеспечения доступной среды, обустройству парковок для инвалидов, установка информационных указателей. Выполнена реконструкция улиц Калинина, Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев.

На сегодняшний день, по его словам, капитально отремонтированы 33 фасада жилых домов в центральной части города. В 2018-2019 годах запланирован ремонт еще 27 фасадов жилых домов. В течение 2017 года проводилась паспортизация городских территорий к проведению Ганзы-2019, которая показала, что провести работы по благоустройству требуется на 161 объекте. Стоимость этих работ оценивается в 304 млн рублей.

При поддержке Всемирного банка реконструкции и развития идет реставрация северной части Окольного города - «Варлаамовского угла». Стоимость проекта составляет более 770 млн рублей. Идет строительство студенческого городка на территории недостроенной гостиницы «Интурист». В рамках международного сотрудничества планируется создать городской туристический инфоцентр и Дом творческих индустрий на Георгиевской набережной, 4, а также благоустроить сквер на Четырех углах, поделился планами Иван Цецерский.

На подготовку инфраструктурных объектов к предстоящему событию из федерального бюджета в регион направлено порядка 1,5 млрд рублей. Вложения средств из областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников составляют более 1,7 млрд рублей.

Предполагается, что во время Ганзейских дней в Псков съедутся туристы из 16 стран и 190 городов.