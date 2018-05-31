Общество

К вопросу присоединения части Псковского района к Пскову намерены вернуться после избрания нового руководства муниципалитета

Глава Пскова Иван Цецерский объяснил причину простоя в решении вопроса о присоединении части Псковского района (ул. Владимирская, Михайловская, Никольская и др.) к Пскову. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос ему на сессии городской Думы задал депутат Олег Брячак («Справедливая Россия»).

Иван Цецерский назвал этот вопрос сложным. «Когда мы оценили правовые аспекты, Псковский район начал в хорошем смысле саботировать это дело: земельный налог и оплата за электроэнергию у них в два раза ниже, соответственно входить в территорию Пскова в этой части невыгодно», - пояснил глава города. Кроме того, если часть района отойдет к городу, то в городских детских садах, школах и поликлиниках станет еще больше проблем в плане очередей и доступности медпомощи.

«То есть положительного от этого присоединения не будет ничего, кроме фактического расширения территории города. Работа по решению этого вопроса остановилась. Будем возвращаться к этому после избрания нового руководства Псковского района», - констатировал Иван Цецерский.

Комментируя отчет главы города, Олег Брячак признался, что «еще полгода назад покритиковал бы его работу, но, досконально разобравшись в финансовой ситуации, понял, что эта критика была бы неправильной».