Общество

В РФ исчезли «безымянные» сберкнижки и сертификаты

С 1 июня россияне могут пользоваться только именными депозитными сертификатами (ценные бумаги, которые подтверждают сумму вклада физического лица - прим. ред.) и сберкнижками, а сберкнижки и сертификаты на предъявителя исчезают - в силу вступил федеральный закон, пишет «Российская газета».

Стоит отметить, что действующих сберкнижек на предъявителя в России и так уже не осталось. Об этом еще в январе 2016 года говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. Так что законодательная норма лишь фиксирует уже существующую реальность.

Обладателям таких сберкнижек и сертификатов беспокоиться не о чем. Если они были выданы до вступления закона в силу, то продолжат действовать до окончания оговоренного срока на условиях, на которых выдавались.

Отказ от подобных документов со статусом "на предъявителя" объясняется необходимостью борьбы с коррупцией.