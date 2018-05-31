Общество

Облсовпроф призывает администрацию области разработать варианты сохранения Псковской ГРЭС

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова направила врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову обращение по вопросу функционирования Псковской ГРЭС после 2021 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в обращении отмечается, что в выступлении Михаила Ведерникова в ходе сессии Псковского областного Собрания 31 мая 2018 года были обозначены варианты возможного использования «Псковской ГРЭС» после 2021 года.

«Очень важно, что вопрос о филиале ПАО ОГК-2 «Псковская ГРЭС» находится на контроле администрации Псковской области. Ведется поиск вариантов использования производственной площадки ГРЭС. Строительство и эксплуатация «Псковской ГРЭС» в своё время послужили важнейшим стимулом для социально-экономического положения Дедовичского района. Поселок Пионерный, построенный рядом с ГРЭС, с его социальной инфраструктурой (Дом культуры, школа, детские сады, больница) стал местом жительства сотен человек, многие из которых приехали на Псковскую землю из других регионов бывшего СССР. Многие из них уникальные высококвалифицированные специалисты. Благодаря их позиции в отношениях с ПАО ОГК-2, «Псковская ГРЭС» работает и позволяет существовать семьям персонала станции, которые платят налоги со своих доходов, с имеющегося у них в Псковской области имущества, оплачивают товары и услуги в Дедовичском районе», - говорится в обращении.

Профсоюзная сторона подчеркивает, что закрытие станции заставит большую часть высококвалифицированного персонала покинуть поселок, выехать за пределы Псковской области вместе с семьями. При этом жители поселка собрали несколько тысяч подписей под требованиями к ОГК-2 и администрации Псковской области сохранить ГРЭС. Неоднократно выступали с обращениями к президенту РФ, правительству РФ о сохранении станции. «Однако, позиция руководства ОГК-2, желающего ради сиюминутного извлечения сверхприбыли избавиться от важного стратегического объекта («Псковской ГРЭС»), по-видимому, является более весомой для некоторых сотрудников администрации области. Даже в вашем выступлении 31 мая 2018 года из трех предложенных вариантов использования «Псковской ГРЭС» в двух речь шла лишь об использовании «площадки ГРЭС», а не о сохранении объекта энергетической независимости и безопасности страны. Не о сохранении кадров предприятия», - говорится в обращении далее.

В связи с этим СОП Псковский облсовпроф заявляет, что поддерживает позицию и справедливые требования жителей Дедовичского района по сохранению по сути градообразующего предприятия «Псковской ГРЭС» и призывает администрацию Псковской области и лично Михаила Ведерникова разработать варианты сохранения ГРЭС не как «площадки», а как полноценного производственного комплекса профильной деятельности, что позволит сохранить высокотехнологичные рабочие места, столь необходимые Дедовичскому району.