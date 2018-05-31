Общество

18 депутатов проголосовали за утверждение отчета главы Пскова

Депутаты Псковской городской Думы утвердили отчет главы Пскова Ивана Цецерского о деятельности за 2017 год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, за проголосовали 18 парламентариев, против проголосовали трое - коммунисты Дмитрий Михайлов, Александр Баев и Александр Тимофеев.



Иван Цецерский поблагодарил депутатов за административную и человеческую поддержку и признал, что не ожидал,что депутаты поддержат его отчет таким большим количеством голосов.



«Жалею, что мои коллеги-коммунисты проголосовали против. Нельзя руководствоваться сиюминутными мотивами. За нами стоит город, а не какой-то меркантильный подход - не так встретил, не так руку подал. Это мальчишество», - отметил Иван Цецерский.



«Спасибо всем, кто меня поддержал, а кто не поддержал... я постараюсь сделать все, чтобы вы поняли ошибочность своего решения», - заключил он.