Общество

В Псковской области возбуждено уголовное дело в связи с контрабандой хребтов и голов лосося и форели

Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения таможенного законодательства, связанного с контрабандой стратегически важных товаров, в ходе которой выявила, что в августе 2017 года неустановленное лицо в транспортном средстве незаконно переместило в Российскую Федерацию из Белоруссии стратегически важные товары – «хребты лосося/форели мороженные», «головы лосося/форели мороженные», общим весом более 19 тонн, стоимостью 1,6 млн рублей, страной происхождения которых являются Финляндия и Норвегия.

В этой связи материалы проверки Псковской транспортной прокуратурой направлены в Псковскую таможню для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения этой таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ(незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕврАзЭС стратегически важных товаров).

Ход расследования уголовного дела контролируется.