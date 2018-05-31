Общество

В День защиты детей в Великих Луках на площади Матросова состоялся праздник

1 июня на площади Александра Матросова прошло праздничное мероприятие, которое было посвящено Международному Дню защиты детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки, его организаторами выступили Центр социального обслуживания и общественное движение «Моя социальная страна», а главными участниками стали дети из малоимущих и многодетных семей, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Поздравить ребят с праздником пришел заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович. Он отметил, что 1 июня для ребят - это прежде всего начало лета, счастливой поры каникул, веселых игр, новых встреч, открытий и чудес. «А для нас, взрослых, этот день является напоминанием об огромной ответственности за детей, за их будущее, а значит - за будущее нашего города и страны, - сказал Николай Андросович. - Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой, чтобы росли в атмосфере внимания и заботы».

Также он подчеркнул, что руководство и администрация города многое делает для создания безопасных и комфортных условий для жизни и обучения юных великолучан. Дети Великих Лук имеют возможность реализовывать свои таланты в учебе, спорте, творчестве, в науке и искусстве. Но, как бы хорошо не работали органы муниципальной власти, самая большая ответственность за судьбу своих детей лежит на их родителях. «Я выражаю благодарность тем семьям, где дети окружены любовью и пониманием», - сказал Николай Андросович и пожелал ребятам отличного летнего отдыха, яркого солнца, прекрасного настроения, радости общения с друзьями и самых добрых незабываемых впечатлений.

Затем гостей мероприятия поздравила начальник Территориального управления г. Великие Луки Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Галина Маломоркина. Она пожелала ребятам набраться сил и здоровья за лето, весело провести свои летние каникулы. «Уважаемые взрослые, - сказала она. - Я обращаюсь к вам с огромной просьбой. Берегите своих детей, ограждайте их от шалостей и необдуманных поступков. Будьте им настоящими друзьями и советчиками».

На протяжении всего праздничного мероприятия для детей работали веселые аниматоры, которые устраивали для ребят разнообразные развлечения, пели песни и танцевали. Кроме того, для виновников торжества была подготовлена интересная концертная программа с участием творческих коллективов «Феникс», «Атмосфера», «Лепота» и «Летний дождь». Также для ребят выступила солистка детского хора России Алина Жолобова с песней «Солнечный круг». Порадовали малышей и четвероногие участники «Дог-шоу». Кроме того, никто из детей не остался без подарка. Веселье и радость царили на площадке в течение всего праздника, что создавало отличное настроение у детей и их родителей. Сегодня все ребята смогли почувствовать себя счастливыми и защищенными, а это значит, что усилия неравнодушных взрослых не прошли даром.