Общество

Первый том итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 доступен в электроном виде

Росстат начал выпуск изданий «Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». Первый из восьми томов - «Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и их характеристика» уже доступен в электронном виде широкому кругу читателей. В ближайшее время Псковстат получит печатные экземпляры сборника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, в издании приведены данные о числе сельскохозяйственных производителей и их распределении по видам деятельности. Содержится информация о распределении объектов переписи по доле реализованной продукции, в том числе зерна, картофеля и овощей, плодов и ягод, скота и птицы, молока, яиц, шерсти. Представлены данные об имевшихся по состоянию на 1 июля 2016 года трудовых ресурсах: о распределении работников по полу и возрасту, по уровню образования, группировки по численности работников и др. Все показатели в книге приведены по Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации.

Согласно представленной информации, на момент проведения переписи в Псковской области зафиксировано 286 сельскохозяйственных организаций, 531 крестьянское (фермерское) хозяйство, 98 индивидуальных предпринимателей, 258 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 564 некоммерческих объединения граждан (садоводческих, огороднических, дачных).

Доля сельскохозяйственных организаций, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, составила 66%; крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 42%; личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан - 59 %; некоммерческих объединений граждан - 79%.

По состоянию на 1 июля 2016 года численность работников сельскохозяйственных организаций в области составила 8,6 тыс. человек, крестьянских (фермерских) хозяйств -855 человек, индивидуальных предпринимателей – 58 человек.

Из 86 руководителей сельскохозяйственных организаций почти две трети (63%) - руководители в возрасте 50 лет и старше, 36% находятся в возрастной группе от 29 до 49 лет и 1% - в возрасте моложе 29 лет. Среди руководителей 76% - мужчины. Высшее образование имеют 72% руководителей, в том числе высшее сельскохозяйственное - 42%. Более половины всех руководителей работают в сельском хозяйстве более 20 лет.

В сельскохозяйственных организациях постоянные работники составляют в общей численности работающих почти 85%.

Численность работников крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве, распределяется следующим образом: более половины - члены хозяйств и индивидуальные предприниматели, 31% - наемные и 14% - временные и сезонные работники.

Среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 52% находятся в возрасте от 29 до 49 лет и 43% в возрасте 50 лет и более, 5% глав моложе 29 лет. Среди руководителей хозяйств этой категории 67% составляют мужчины и 33% - женщины. Высшее образование имеют 40% глав хозяйств, в том числе 15% - сельскохозяйственное. Среднее профессиональное образование получено у 38% руководителей, в том числе у 11% - сельскохозяйственное. Среди руководителей этих хозяйств почти четверть со стажем работы в сельском хозяйстве 20 лет и более.

В сборнике приведены данные о распределении личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан по числу лиц, занятых выполнением сельскохозяйственных работ. 84% - это небольшие хозяйства, в которых занято сельскохозяйственными работами не более двух человек. Содержится информация и о распределении этих хозяйств по целям производства. Перепись показала, что из 152 тысяч хозяйств, производивших сельскохозяйственную продукцию в первом полугодии 2016 года, 151 тысяча хозяйств (99,5%) выращивала сельскохозяйственную продукцию для самообеспечения продовольствием. Важно обратить внимание, что методология переписи предусматривала возможность отметить несколько целей производства сельхозпродукции.

Например, если респонденты выращивали в своих хозяйствах овощи и фрукты и для собственных нужд, и на продажу, они отмечали обе эти цели. В результате среди хозяйств с целью производства сельхозпродукции для получения дополнительных средств оказались и те, у которых эта цель единственная, и хозяйства, производящие одновременно продукцию для собственных нужд. Перепись зафиксировала, что для получения дополнительных денежных средств сельхозпродукцию производили почти 11 тысяч хозяйств (7%). Для порядка 100 хозяйств (0,1%) сельскохозяйственная деятельность была основным источником денежных средств.

В настоящее время заканчивается работа по подведению окончательных итогов переписи, которые будут опубликованы поэтапно в течение 2018 года. В июне 2018 года выйдет следующий сборник с итогами ВСХП-2016 по земельным ресурсам. Также в течение года будут публиковаться окончательные итоги ВСХП-2016 с данными по муниципальным районам и городским округам Псковской области.

С электронной версией сборника «Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и их характеристика» можно познакомиться на сайте Псковстата в разделе «Всероссийская сельскохозяйственная перепись/Итоги».