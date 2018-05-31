Общество

Первую силосную траншею заложили в ООО «ПсковАгроИнвест»

Все сельскохозяйственные предприятия Псковского района выполнили плановые показатели весеннего сева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, по состоянию на 30 мая яровой сев составляет 4415 га (120 % от запланированного). На проведение весенних полевых работ отводится небольшой промежуток времени, но именно они является залогом высоких урожаев, обеспечения животных грубыми и сочными кормами.

Руководители и специалисты хозяйств понимают, чем раньше заготовлены корма, тем они качественнее, в них больше содержится протеина, обменной энергии и других полезных веществ. В текущем году на предстоящую зимовку сельскохозяйственным предприятиям необходимо заготовить 36,1 тыс. тонн силосной массы, 20,7 тыс. тонн сенажа, около 3 тыс. тонн сена и 700 тонн соломы, что составит по 19,6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.

Сельхозпредприятия, которые заготовят наибольшее количество кормов и с хорошим качеством будут награждены администрацией района дипломами, а механизаторы – дипломами и денежными премиями.

Вся кормозаготовительная техника накануне прошла технические осмотры.

К заготовке кормов в Псковском районе в этом году приступили на неделю раньше, чем в прошлом. Одними из первых на поля вышли механизаторы на кормозаготовительной технике в ООО «ПсковАгроИнвест». В этом хозяйстве уже заложена первая силосная траншея. В ЗАО «Агрофирма «Победа» и ОПХ «Родина» приступили к заготовке сенажа. Остальные хозяйства приступят к заготовке кормов в ближайшее время.