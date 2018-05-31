Общество

Учащиеся Пушкиногорской санаторной школы-интерната совершили очередной водный поход

Учащиеся Пушкиногорской санаторной школы-интерната совершили очередной водный сплав по маршруту Алоль (Пустошкинский район) – Яковлево (Себежский район). Как сообщили в Псковском облсовпрофе, на этот раз в путешествие под руководством своих педагогов отправились 10 старшеклассников. За три дня они успешно преодолели маршрут протяженностью 35 км.

В преддверии водного похода ребята ночевали в палатках на территории профсоюзной туристической базы «Алоль», а утром отправились в сплав на байдарках по Великой через озера Зверино и Езерище. Первая стоянка была организована через 17 км в районе деревни Вербилово, на следующий день юные туристы благополучно достигли конечной точки маршрута – деревни Яковлево Себежского района.

Отметим, что водному сплаву традиционно предшествует большая подготовительная работа: ребята разрабатывают маршрут похода с помощью интернет-сервисов и навигаторов, изучают водные объекты по пути следования (притоки Великой, озёра, родники), собирают информацию о населённых пунктах по берегам Великой и интересных объектах жизнедеятельности человека по маршруту следования, изучают прогноз погоды с помощью разных интернет-ресурсов, и анализируют прогноз по факту. Традиционным содержанием водных походов стало изучение истории Знамени Победы, т.к. маршрут пролегает в непосредственной близости от посёлка Идрица.

Также во время сплава прошел традиционный конкурс туристической песни, который проходит между дуэтами – парами, сформированными по байдаркам.

Напомним, что «Клуб водных туристов» действует в Пушкиногорской санаторной школе-интернате уже несколько лет. Для учащихся школы организуются осенние и весенние водные походы, в ходе которых они отрабатывают навыки сборки и разборки байдарок, установки различных видов палаток, разведение и поддержание огня в полевых условиях и т.д. В ходе каждого сплава старшеклассники наводят порядок в местах традиционных стоянок туристов-водников и любителей отдыхать на природе, взяв за правило оставлять стоянку после себя чище, чем она был до их прихода.