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Как добраться до Мелетово, обсудили члены Общественного совета по вопросам культурного наследия в Пскове

Вопрос сохранения уникальных фресок в церкви Успения в селе Мелетово Псковского района обсудили на заседании Общественного совета по вопросам культурного наследия при государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Член совета Нина Авдашкова посвятила членов совета в историю вопроса. Она напомнила, что только по инициативе общественности было направлено письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с призовом сохранить уникальные фрески. «Если бы не инициатива народа, мы этот памятник могли бы потерять. В популяризации этих фресок нужна помощь всей России», - уверена она.

Нина Авдашкова рассказала, что в целях популяризации памятника совместно со студентами академии туризма члены Общественного совета провели субботник у церкви и проконтролировали ход реставрационных работ. Было отмечено, что попасть в Мелетово непросто: в навигаторе нет соответствующей точки, а на дороге нет указателей. В связи с этим члены совета обсудили возможность изменить эту ситуацию, иначе туристы не смогут до церкви добраться.

Местные жители утверждают, что указатели проблему не решат, так как дорогу нужно, во-первых, отремонтировать. Сегодня на самом коротком маршруте застревают даже вездеходы. Отремонтировать необходимо 5 км дороги. Члены совета приняли решение поднять вопрос перед местными властями.