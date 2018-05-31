Общество

«Акценты» Донецкого: Ведерников без вариантов, «сказочный» Бабченко и подсудная «Россия»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Ван-ту-фри-фо! В Псковской области официально стартовала кампания по выборам губернатора.

«Сказочный» русофоб. Не успели поклонники оплакать убитого оппозиционного журналиста Бабченко, как он воскрес.

Буквы на набережной. Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» приостановлен до решения суда.

Выборы губернатора Псковской области официально назначены на 9 сентября, что фактически означает старт избирательной кампании, - констатировали вчера на очередной сессии Псковского областного Собрания, на которой с премьерным отчетным докладом на новом поприще выступил врио губернатора Михаил Ведерников. Номинально он отчитывался за период, когда большую часть времени регионом руководил его предшественник Андрей Турчак: сам врио губернатора в 2017-м отработал в области менее трех месяцев, - впрочем неформально он держал ответ и за семь «своих» месяцев, покуда «осуществлялось его внедрение в спектр проблем региона».

Я сейчас нарочито употребил корявое словосочетание («внедрение в спектр проблем»), каковыми у нас пользуются некоторые доморощенные политэксперты, однако следует признать, что таки да, - «внедрение», похоже, успешно произошло. Врио Ведерников не осторожничал, не тянул резину зря, а сразу начал с места в карьер, в стиле «буря и натиск», и подобная активность быстро дала плоды. Спустя всего полгода уже как-то и язык не поворачивается назвать врио Ведерникова «варягом», он вполне вписался в здешний пейзаж, процесс так называемого «оскобаривания» случился в какие-то прямо ударные сроки.

Понятно, что все это по преимуществу имиджевые штуки и своего рода личный талант плюс опыт, в том числе и профессионального политтехнолога и пиарщика. Тем более, на кону ставка, которая прежде не выпадала — пост губернатора пусть маленького и не шибко богатого, но самобытного региона с историей, достойной любого европейского государства средних размеров. Поэтому, приоритеты определены, перспективы намечены, можно включаться в предвыборную борьбу.

Уже 5 июня на региональной конференции «Единой России» пройдет предварительное голосование, и по итогам этих праймериз единороссы определят одного из двоих и, таким образом, утвердят кандидатуру будущего губернатора. Я не оговорился: в сложившейся политической конфигурации не нужно быть ни Нострадамусом, ни бабой Вангой, чтобы предсказать неминуемую победу Михаила Ведерникова.

Я даже и не представляю, что же такое должно произойти, чтобы грядущая виктория вдруг выскользнула из рук команды врио губернатора? Разве что Земля наскочит на небесную ось.

Муниципальный фильтр не просто так был установлен. Чужие здесь не ходят. С кандидатами на губернаторское кресло псковская политическая система определилась без лишнего шума и пыли. Номер первый — врио губернатора Михаил Ведерников. Второй и третий, соответственно, - бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев от КПРФ и лидер псковских жириновцев Антон Минаков. Четвертый — мало кому известный и недавно назначенный руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, сугубо технический кандидат «на всякий случай». Вот и весь шорт-лист.

Вечный оппозиционер и харизматичный возмутитель спокойствия, «яблочник» Лев Шлосберг останется в ауте губернаторской гонки по причине невозможности преодолеть муниципальный фильтр. Другой экс-оппозиционер, а сегодня (во всяком случае, судя по его многочисленным публичным декларациям) «лучший друг» областной администрации, эсер Олег Брячак сознательно вышел из игры. Вероятно, бизнес-интересы на фоне банкротства оказались выше сиюминутной политической конъюнктуры. Опять же, пресловутый «фактор Гавунаса», сыгравший в двух избирательных кампаниях, 2016 и 2017 годов, на этот раз выпал из чемпионата.

Что имеем в сухом остатке? Повторимся: короткий список. Примечательно, что все четверо, и Ведерников, и Мурылев, и Минаков, и Романов, примерно одного возраста, то есть принадлежат к одному поколению рожденных в СССР, но взрослевших и мужавших уже в новой демократической России. Не хотелось бы никого обижать, но вряд ли среднестатистический избиратель отличит Минакова от Мурылева — у них не только фамилии созвучны, но они сами внешне похожи, будто родные братья. Спойлер Игорь Романов выглядит представительней, но его нынешняя узнаваемость близится к «нулю минус нечто», и вряд ли ситуация сильно изменится в ближайшие три месяца.

Что до Михаила Ведерникова, то его главный ресурс, конечно, не во внешности, - кстати, для политика вполне представительной, почти актерской, - да и имидж для карьерного политика — это всегда важно, вспомним персонажей американского телесериала «Карточный домик». И все-таки главный ресурс Ведерникова — доверие президента Путина с его заоблачным рейтингом. Сияние «царя-батюшки» невольно отражается на его протеже. Плюс к тому административный ресурс, куда ж без него? - этого непременного атрибута власти. Плюс постоянное мелькание в местном телевизоре, информационные поводы, упоминания и цитирование в СМИ. Плюсов хоть отбавляй.

Ресурс на ресурс дают потенциал, с которым трудно спорить одинаковым с лица близнецам-братьям из ЛДПР и КПРФ. Был бы в списке претендентов какой-нибудь авторитетный политический мастодонт типа члена ЦК КПРФ, идеолога «Русского лада» Владимира Никитина, расклад, возможно, был бы совершенно другой. Тут бы членам команды Ведерникова пришлось бы наморщить лбы и порядочно попотеть в борьбе за кабинет в Доме Советов. В нынешней же конфигурации, повторюсь, без вариантов. Предположу, что нас ждет достаточно унылая, разыгранная, как по нотам, без сюрпризов, избирательная кампания с предсказуемым финалом. Может, и не совсем договорной матч, но делать ставки на тотализаторе не имеет никакого смысла.

Вечером 29 мая сердца либеральной общественности пронзила трагическая новость: на пороге собственной квартиры в Днепровском районе Киева тремя выстрелами в спину смертельно ранен известный российский оппозиционер Аркадий Бабченко. В машине скорой помощи по дороге в больницу журналист скончался. Выводы были сделаны мгновенно: кровавый режим «настиг» еще одну жертву. И хотя убиенный персонаж мало у кого вызывал искреннюю симпатию (уж слишком отвязно и цинично он оценивал соотечественников в своих постах в Фейсбуке), ожидаемо начались медийные «поминки по Финнегану». Включились многочасовые интернет-трансляции памяти Бабченко, публицисты принялись постить многочисленные некрологи, наполненные гневом и обвинениями, всякий уважающий себя либерал считал нужным «оттоптаться» на смерти оппозиционного журналиста. Оперативно, как всегда в таких случаях, хайпанул на смерти Бабченко и наш яростный публицист Лев Шлосберг, разразившись опусом «Старшина опасного слова». Как вдруг...

Вот люди буквально сидели в студиях, поминали невинно убиенного Бабченко, оплакивали и гневались, строили предположения: что это, месть за злой длинный язык или сакральная жертва? - а на экранах как ни в чем ни бывало появляется Бабченко, живой и невредимый, чины из СБУ объясняют, что его смерть на самом деле кетчуповая инсценировка и якобы спецоперация по поимке настоящих убийц Бабченко, и все хорошо. Главное: спасибо, что живой.

На самом деле получилось дурно, и это понятно любому вменяемому человеку. Даже если покушение на Бабченко и готовилось, на кой хрен его понадобилось опереточно «убивать»? Вводить в заблуждение мировое общественное мнение, совет ООН, международную прессу, своих украинских чиновников? Фейковое убийство сработало как классическая провокация. Сколько так называемых «либералов» успело, что называется, «расчехлиться» и выставить на позор свои взгляды? Ведь личность Бабченко действительно одиозная. И как-то оправдать его дичайшие высказывания о гибели российских музыкантов или детей на пожаре в Кемерове могла только настоящая смерть.

А смерть оказалась липовой, постановочной. Вот нисколько не сомневаюсь, что большинство скорбящих о Бабченко, узнав о его чудесном воскрешении, прокляли его навсегда и выматерились трехэтажным в бога-душу-мать. В общем, СБУ «отмочила» такой номер, что даже симпатизанты Украины глубоко опупели: разве так можно? Лично меня поразило поведение Бабченко на первой пресс-конференции. Генералы что-то вещают, а он стоит у стены в расслабленной позе, скрестив руки на груди, и на лице блуждает глумливая улыбка. Возможно, это такая реакция на абсурдную ситуацию. Но ведь «подписался». Стал пешкой в чужой дурацкой игре.

И тут ясно, что если и была у Бабченко репутация непримиримого борца с кровавым режимом, то теперь эта репутация кончилась. Осталась репутация мудака и клинического идиота.

И я завершаю. Местный хайп последних двух недель — это, конечно, приостановка монтажа на набережной у стен Кремля инсталляции «Россия начинается здесь». Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) неожиданно ополчилось против светящихся букв, приводя различные доводы. Первое: территория, на которой установлена надпись, является охранной зоной. Второе — буквы не эстетичны, это дурной вкус. Они портят вид на Псковский Кремль. Общественники подали в суд, и городские власти приостановили монтаж конструкции. До решения суда. Сейчас на набережной красуется одно слово: Россия.

Между тем, Псковская Лента Новостей провела опрос читателей, в котором приняло участие ни много-ни мало 1032 человека, и сторонников у арт-объекта почти в два раза больше, чем противников: 63% опрошенных - за инсталляцию, 36% — против. Глас народа — глас Божий. Я бы здесь добавил: не только глас, но и глаз, в смысле — око, мы ведь на инсталляцию смотрим. И что мы видим? Вполне симпатичную надпись, своего рода слоган региона, который давно прижился в умах псковичей: «Россия начинается здесь». Кто бы спорил? Начинается и географически, и исторически, с тех пор, как на Псковщину прибыл легендарный Трувор. На самом деле начинается гораздо раньше, согласно данным археологии, в 6-7 веках. Да, именно на правом берегу реки Великой. Что не так?

ВООПИиКовцы утверждают, что слоган не гармонирует с обликом древнего Кремля. Я бы согласился, если бы кроме Кремля вокруг ничего не было бы. Вот представим себе: холм, крепостные стены, Троицкий собор и инсталляция. Действительно, выглядело бы нелепо. Но такая картинка существует исключительно в возбужденном воображении ВООПИиКовцев. А на самом деле Псковский Кремль давно вписан в современную городскую среду. Он существует не изолированно, как на полотнах некоторых самодеятельных художников, а внутри плотного городского пространства.

Начнем с набережной: это типичное архитектурное творение семидесятых годов, и инсталляция находится не на голой земле, а на асфальте, на фоне вполне конкретных стилистических решений, с которыми как раз прекрасно гармонирует. Рядом мост, тоже вполне себе советский. Плюс коробка кинотеатра «Октябрь». С другой стороны от Кремля «прибалтийского вида» квартал на пресловутой «Золотой набережной», и все это на фоне здания университета, построенного в стиле сталинского ампира. Вот настоящий архитектурный ансамбль, в который вписана инсталляция, и, на мой скромный вкус, смотрится она вполне гармонично. Знаете ли, в запале самопиара общественники могут гнать всякую дурь, сочинять байки про «небесную линию» Пскова, которой на самом деле не существует в природе, и почему мы должны им верить? Давайте уж полагаться на здравый смысл.

Кстати, сама история появления инсталляции весьма примечательна. Напомню, что сначала, осенью 2015-го, на набережной появился арт-объект, так называемый реди-мэйд от художницы Айдан Салаховой. Это собственно и была вывеска знаменитой гостиницы «Россия», где сейчас расположился парк Зарядье. Реди-мейд «Россия», как это принято в актуальном искусстве, не избежал концептуализации: мол, на месте отеля в средние века жили псковичи, те триста-четыреста купеческих семей, что были выселены из Пскова в процессе присоединения Псковской вечевой республики к Московскому княжеству. В столице до сих пор сохранился топоним — Псковская гора. И вот в 2015 году москвичи как бы вернули псковичам символ — арт-объект с демонтированной гостиницы «Россия».

Надо сказать, что та первоначальная инсталляция сразу приглянулась жителям Пскова. Она красиво светилась в ночи, оживляя берег, с моста и от Ольгинской часовни открывался оригинальный вид, все стремились сфотографироваться рядом с инсталляцией.

Тем более, было понятно, что инсталляция надолго не задержится, все-таки это собственность художницы Салаховой. Идея, однако, так понравилась тогдашнему продюсеру фестиваля «Заповедник» Дмитрию Месхиеву, что он решил ее творчески развить. И уже в 2016 году появилась новая инсталляция, она же туристический слоган региона, - «Россия начинается здесь», - стилистически полностью повторяющая изначальный реди-мэйд. На этот раз буквы задержались на набережной до весеннего половодья 2018-го года. И вот такой неожиданный и неприятный поворот! Общественники, де, против. И это на фоне недавних рассуждений «отцов города» о необходимости создания брендбуков и всяческих айдентити.

Вот вам готовый и давно «прижившийся» бренд и айдентити региона - «Россия начинается здесь». Туристы спешат сфотографироваться, жители не против, длинными мрачными зимними ночами светящаяся надпись заметно «освежает» пейзаж, делает его более нарядным, светлым, радостным. Так называемые «градозащитники» против. Отчего? Из тщеславия? От того, что надо же найти «жертву»? Чудовищный, уродливый «маяк» от Морского собрания на набережной их почему-то не волнует. Они спокойны, когда от стены нагло вышвыривают кованную фигуру Китовраса, а вот слоган Псковщины покоя не дает! И как бы не закончился суд, ничего кроме брезгливости, действия ВООПИиКовцев в этой ситуации лично у меня не вызывают. Плохо, если один из реально интересных арт-объектов Пскова падет жертвой непомерной гордыни и вкусовщины деятелей, которые, - давайте уж назовем вещи своими именами, - ничего существенного так толком и не защитили, зато отлично научились запрещать.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий