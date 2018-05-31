Общество

Создать молодежный клуб дебатов предложили выпускники «Школы общественно-политического лидера»

Члены Молодежного парламента, обучающиеся в «Школе общественно-политического лидера» предложили создать в Псковской области постоянно действующую молодежную дискуссионную площадку – Клуб дебатов «Истина». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, проект, разработанный командой молодых парламентариев, был представлен на итоговой аттестации, которая прошла 1 июня в Центре студенческих инициатив.

Презентуя свой проект, члены Молодежного парламента обозначили наиболее актуальную, по их мнению, региональную проблему – низкий уровень коммуникации между молодёжью районов, и предложили свое видение ее решения: в общественные дискуссии на площадке «Клуба дебатов» будут активно вовлекаться не только городские школьники, но и молодые жители сельской местности.

«Школа общественно-политического лидера оказалась продуктивным обучением, потому что она привела нас к созданию очень важного и интересного проекта – Клуб дебатов «Истина». Эта дискуссионная площадка должна сподвигнуть молодых людей к более активному политическому участию в жизни области», - рассказал о результатах пройденного обучения член Молодежного парламента Владимир Яковлев.

«Это обучение стало прекрасной школой для членов Молодёжного парламента, где мы смогли не только провести десять познавательных занятий, но и получили определённые навыки, которые нам помогут в жизни, в реализации наших проектов и в нашем становлении как общественно-политических лидеров региона», - поддержал коллегу по Молодёжному парламенту Дмитрий Яковлев.

Тематика представленных на аттестации проектов была разнообразной. Так, одна из команд предложила ввести в регионе практику политического наставничества, «закрепив» за депутатами студентов, интересующихся государственным управлением, а другая – открыть «Детский сад на час», который позволит молодым родителям, воспитывающим маленьких детей, найти время на общественную деятельность.

«Дипломные работы» выпускников оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители политических партий и педагоги Института непрерывного образования ПсковГУ. Эксперты высказали мнение о каждом из представленных проектов, отметив его сильные и слабые стороны и поделившись со студентами рекомендациями.

«Школа общественно-политического лидера» была задумана для привлечения внимания к общественно-политической деятельности в регионе среди молодёжи. И мы увидели, что молодёжь действительно заинтересована в этом проекте», - подвела итоги двухмесячной образовательной программы директор центра социологии и региональной политики ПсковГУ Наталья Папишина.

Организатор проекта поблагодарила за содействие Псковское областное Собрание депутатов и областную администрацию, и поделилась амбициозными планами на будущее: «Мы хотим расширить масштабы нашего проекта, привлечь больше региональных и российских политических лидеров и сделать Псков опорной точкой для обмена опытом с молодыми ребятами из других регионов, которые также проявляют интерес к общественно-политической деятельности».

По итогам аттестации все 40 выпускников «Школы общественно-политического лидера» получили свидетельства о пройденном обучении и памятные значки.