Общество

Псковская городская поликлиника приглашает пройти медосмотр в выездном ФАПе

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает на медицинские осмотры (диспансеризацию и профилактические медосмотры) взрослое население в возрасте 18 лет и старше в выездном ФАПе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, с 4 по 5 июня выездной ФАП будет работать у гипермаркета «Империал» (ул. Коммунальная, 41).

Медицинский осмотр на выездном ФАПе включает в себя:

-опрос (анкетирование);

-антропометрия;

-измерение АД;

-измерение внутриглазного давления;

-определение глюкозы,холестерина;

На остальные обследования проводится запись в поликлинику.

Все обследования проводятся бесплатно.

По результатам обследования терапевтом будет проведено консультирование, при необходимости даны направления на дополнительные обследования и консультации узких специалистов.