Псковская городская поликлиника приглашает пройти медосмотр в выездном ФАПе

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает на медицинские осмотры (диспансеризацию и профилактические медосмотры) взрослое население в возрасте 18 лет и старше в выездном ФАПе.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, с 4 по 5 июня выездной ФАП будет работать у гипермаркета «Империал» (ул. Коммунальная, 41).
Медицинский осмотр на выездном ФАПе включает в себя:
-опрос (анкетирование);
-антропометрия;
-измерение АД;
-измерение внутриглазного давления;
-определение глюкозы,холестерина;
На остальные обследования проводится запись в поликлинику.
Все обследования проводятся бесплатно.
По результатам обследования терапевтом будет проведено консультирование, при необходимости даны направления на дополнительные обследования и консультации узких специалистов.