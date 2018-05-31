Псковичей приглашают привиться от гепатита В в выездном ФАПе

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает жителей Пскова на выездную вакцинацию с целью профилактики вирусного гепатита В на специально оборудованном мобильном комплексе (ФАП).
График работы ФАПа
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Дата
|
Адрес
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4 – 5 июня
с 10.00 до 14.00
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«Империал»
г.Псков,ул.Коммунальная, д.41
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6 – 8 июня
с 10.00 до 14.00
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«Лента»
г.Псков,Рижский пр., д.96 б
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13 – 15 июня
с 10.00 до 14.00
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«Нива»
г.Псков,ул.Коммунальная, д.57а
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18 – 20 июня
с 10.00 до 14.00
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«Маяк» (Псков Банк)
г.Псков,Рижский пр, д.40б
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21, 22, 25 июня
с 10.00 до 14.00
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«Семейный Магнит»
г.Псков,ул.Труда, д.37а
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26 – 29 июня
с 10.00 до 14.00
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«Тележка»
г.Псков, ул.Труда, д.54
Вирусный гепатит В является серьезным заболеванием, возбудителем которого является вирус гепатита В, атакующий клетки печени. Вирус гепатита В может привести к развитию хронического гепатита, цирроза, рака печени, печеночной недостаточности и смерти.
Прививка против гепатита В является наиболее эффективным средством профилактики этого опасного заболевания.
Вирус гепатита В передается половым путем и через контакт с кровью или другими жидкостями тела инфицированного этим вирусом человека.
Все взрослые люди, которые не болели гепатитом В нуждаются в прививке. Прививка от гепатита В формирует стойкий иммунитет который может уберечь человека от этой инфекции в течение всей жизни.
Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
При необходимости медицинский работник поликлиники может выехать в вашу организацию для проведения прививок.
По вопросам проведения вакцинации просим обращаться в приемную главного врача по телефону (факс) 53-49-42, отделение профилактики 53-62-14.