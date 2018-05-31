Общество

Псковичей приглашают привиться от гепатита В в выездном ФАПе

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает жителей Пскова на выездную вакцинацию с целью профилактики вирусного гепатита В на специально оборудованном мобильном комплексе (ФАП).

График работы ФАПа

Дата Адрес 4 – 5 июня с 10.00 до 14.00 «Империал» г.Псков,ул.Коммунальная, д.41 6 – 8 июня с 10.00 до 14.00 «Лента» г.Псков,Рижский пр., д.96 б 13 – 15 июня с 10.00 до 14.00 «Нива» г.Псков,ул.Коммунальная, д.57а 18 – 20 июня с 10.00 до 14.00 «Маяк» (Псков Банк) г.Псков,Рижский пр, д.40б 21, 22, 25 июня с 10.00 до 14.00 «Семейный Магнит» г.Псков,ул.Труда, д.37а 26 – 29 июня с 10.00 до 14.00 «Тележка» г.Псков, ул.Труда, д.54

Вирусный гепатит В является серьезным заболеванием, возбудителем которого является вирус гепатита В, атакующий клетки печени. Вирус гепатита В может привести к развитию хронического гепатита, цирроза, рака печени, печеночной недостаточности и смерти.

Прививка против гепатита В является наиболее эффективным средством профилактики этого опасного заболевания.

Вирус гепатита В передается половым путем и через контакт с кровью или другими жидкостями тела инфицированного этим вирусом человека.

Все взрослые люди, которые не болели гепатитом В нуждаются в прививке. Прививка от гепатита В формирует стойкий иммунитет который может уберечь человека от этой инфекции в течение всей жизни.

Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

При необходимости медицинский работник поликлиники может выехать в вашу организацию для проведения прививок.

По вопросам проведения вакцинации просим обращаться в приемную главного врача по телефону (факс) 53-49-42, отделение профилактики 53-62-14.