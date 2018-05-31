Общество

Общероссийская акция «Красная гвоздика» проходит в Псковской области

С 5 мая в Псковской области проходит общероссийская акция «Красная гвоздика», в ходе которой идет сбор средств для оказания адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. В рамках акции любой желающий житель региона может стать благотворителем, купив значок «Красная гвоздика».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, организаторы акции - благотворительный фонд «Память поколений» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Все собранные в регионе в рамках акции средства, будут увеличены вдвое за счет Фонда и переданы в областной Совет ветеранов, который направит их адресатам.

Акция уже была представлена на всех мероприятиях «Волонтеров Победы» к 9 мая. В рамках проекта «Чтобы помнили» были охвачены Остров, Печоры, Псковский район, Дно, Себеж и Идрица.

Теперь псковичи смогут поучаствовать в акции в рамках мемориальных мероприятий, приуроченных к 22 июня, когда весь мир чтит День памяти и скорби.