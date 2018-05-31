Общество

Жителям Плюсского района напомнили правила пожарной безопасности

1 июня сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов Лышницы, Нежадово, Вяжище Плюсского района в рамках профилактических операций «Лето», «Отдых» и «Антипал» совместно с работниками КУ «Плюсское лесничество» проведено мероприятие на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Особое внимание в ходе рейда также уделялось соблюдению требований правил пожарной безопасности в быту, содержания территорий прилегающих к лесным массивам, правил разведения костров и открытого огня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе профилактического мероприятия осуществлен подворовой обход, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику.

Также государственным инспектором Плюсского и Стругокрасненского районов по пожарному надзору совместно с начальником отделения миграционной службы ОП по Плюсскому району МО МВД России «Стругокрасненский» было проведено собрание с иностранными гражданами, зарегистрированными на территории поселка Плюсса. В целях предупреждения происшествий, связанных с пожарами, проведены инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности с иностранными гражданами, распространены листовки профилактического характера.