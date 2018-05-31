Общество

Более 40 заявок поступило на открытый конкурс официальных символов Псковской области

На открытый конкурс официальных символов Псковской области поступило 42 заявки: 28 по гимну и 14 по гербу и флагу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете региона по культуре.

Оценивать проекты на соответствие техническому заданию будут созданные при Геральдическом совете Псковской области две экспертные группы. Отобранные конкурсные работы будут представлены на рассмотрение Совета.

Как отметили в ведомстве, состав участников конкурса очень разнообразный. «Есть и профессионалы, и простые жители региона: пенсионеры, военные, служащие, медработники. Не все участники указывали свой возраст, но, пожалуй, самый юный - ученик пятого класса, один из самых старших - пенсионер из Плюссы, ему 83 года», - рассказали специалисты.

От одного из участников поступили творческие работы во все три категории. Другой же представил несколько вариантов в одну категорию. Также подано несколько коллективных работ. Но, в основном, один участник - одна заявка, заключили в Госкомитете.

Напомним, что открытый конкурс проектов официальных символов Псковской области проходил с 3 по 30 мая. Решение о разработке государственной символики региона принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.