Общество

Муниципальную награду «Золотые паруса» вручили в администрации Великих Лук

Муниципальную награду «Золотые паруса» вручили в администрации Великих Лук. Обладателями награды в этом году стали 20 юных великолучан, достигших высоких результатов в учебе и спорте, победителей олимпиад, конкурсов и соревнований городского, областного, всероссийского и международного уровней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, в церемонии награждения приняли участие представители городского руководства, администрации Великих Лук, руководители учреждений образования, педагоги и родители.

Поздравляя лауреатов премии с заслуженной наградой, первый заместитель главы города Сергей Гусев отметил, что лауреаты премии – это лучшие представители ученического сообщества нашего города, самые одаренные, способные и трудолюбивые молодые великолучане, надежда и основа дальнейшего процветания Великих Лук и всего нашего государства.

«Мне приятно осознавать, что среди великолукской молодежи есть такие талантливые, всесторонне развитые личности, грамотные и целеустремленные, которым неравнодушно будущее родной страны, – заметил Сергей Гусев. – Именно такие нужны сегодня России, способные обеспечить российскому государству достойное место на мировой арене».

Замглавы города добавил, что в городе проводится планомерная работа по созданию комфортных условий для обучения и реализации научных, творческих, спортивных талантов подрастающего поколения и муниципальная премия «Золотые паруса» – это один из стимулов для дальнейших побед и развития одаренной молодежи.

Также Сергей Гусев поблагодарил педагогов, наставников и родителей за то, что сумели заметить и развить способности ребят, нацелить их на высокий результат, пожелал лауреатам удачи и успешной реализации всех будущих планов.

«Знайте, что такие талантливые люди всегда нужны нашему городу Великие Луки, что он их ждет» , – сказал он.

Отметим, что в этом году муниципальную награду и премию «Золотые паруса» получили:

Артем Баев – обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,

Анна Веселова – обучающаяся ДЮСШ № 3 «Олимпия»,

Денис Волков – обучающийся МБОУ «Лицей № 10»,

Максим Задвинский – обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»,

Дмитрий Иванов – обучающийся МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»,

Иван Игнатьев – обучающийся МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»,

Татьяна Коршакова – обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,

Иван Котельников – обучающийся МАОУ «Педагогический лицей»,

Максим Курмелев – обучающийся МАОУ «Кадетская школа»,

Дина Лазарева – обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,

Алина Лексунова – обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»,

Максим Минин – обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,

Александр Павлов – обучающийся МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»,

Александр Петров – обучающийся МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»,

Александра Петрова – обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,

Нина Пуденкова – обучающаяся МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»,

Полина Фурина – обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,

Дарья Шершеневич – обучающаяся «Дома детского творчества»,

Валерия Шломяк – обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»,

Михаил Шутов – обучающийся МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской».

Эта награда вручается уже седьмой год подряд, в этом году ее размер составил 20 тыс. рублей. В общей сложности за прошедшие годы премию «Золотые паруса» получили 157 школьников.