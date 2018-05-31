Муниципальную награду «Золотые паруса» вручили в администрации Великих Лук. Обладателями награды в этом году стали 20 юных великолучан, достигших высоких результатов в учебе и спорте, победителей олимпиад, конкурсов и соревнований городского, областного, всероссийского и международного уровней.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, в церемонии награждения приняли участие представители городского руководства, администрации Великих Лук, руководители учреждений образования, педагоги и родители.
Поздравляя лауреатов премии с заслуженной наградой, первый заместитель главы города Сергей Гусев отметил, что лауреаты премии – это лучшие представители ученического сообщества нашего города, самые одаренные, способные и трудолюбивые молодые великолучане, надежда и основа дальнейшего процветания Великих Лук и всего нашего государства.
«Мне приятно осознавать, что среди великолукской молодежи есть такие талантливые, всесторонне развитые личности, грамотные и целеустремленные, которым неравнодушно будущее родной страны, – заметил Сергей Гусев. – Именно такие нужны сегодня России, способные обеспечить российскому государству достойное место на мировой арене».
Замглавы города добавил, что в городе проводится планомерная работа по созданию комфортных условий для обучения и реализации научных, творческих, спортивных талантов подрастающего поколения и муниципальная премия «Золотые паруса» – это один из стимулов для дальнейших побед и развития одаренной молодежи.
Также Сергей Гусев поблагодарил педагогов, наставников и родителей за то, что сумели заметить и развить способности ребят, нацелить их на высокий результат, пожелал лауреатам удачи и успешной реализации всех будущих планов.
«Знайте, что такие талантливые люди всегда нужны нашему городу Великие Луки, что он их ждет» , – сказал он.
Отметим, что в этом году муниципальную награду и премию «Золотые паруса» получили:
Эта награда вручается уже седьмой год подряд, в этом году ее размер составил 20 тыс. рублей. В общей сложности за прошедшие годы премию «Золотые паруса» получили 157 школьников.