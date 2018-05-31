Общество

В России отмечается день здорового питания

День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечается в России 2 июня.

Как пишет calend.ru, впервые этот день отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» - Национальному дню, когда можно есть то, что хочется. Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности.

По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы. А начинается все с нашего невнимания к рациону, переедания и несбалансированного состава меню.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить о том, что мы ответственны за то, чем мы питаем свой организм.