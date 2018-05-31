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Общество

На территории почти всех районов Псковской области завтра прогнозируют высокий класс пожарной опасности

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На территории почти всех районов Псковской области завтра, 3 июня, прогнозируют высокий класс пожарной опасности. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, на территории области в лесах прогнозируется 4-5-й класс пожарной опасности по погодным условиям. 5 класс: Гдовский, Псковский, Стругокрасненский, Плюсский, Порховский, Бежаницкий, Пушкиногорский, Новоржевский, Островский, Палкинский, Печорский районы. 4 класс: Пыталовский, Дедовичский, Дновский, Великолукский, Локнянский, Красногородский, Опочецкий, Себежский, Невельский, Куньинский, Усвятский, Пустошкинский, Новосокольнический районы.