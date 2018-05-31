Общество

Правила поведения на отдыхе у воды напоминают псковичам спасатели

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости строгого соблюдения мер предосторожности у воды. Любителям отдыха у воды следует помнить, что жизнь и безопасность зависит от их самодисциплины и ответственности, как за себя, так и за тех, с кем они отдыхают.

Поэтому, находясь у воды, помните, что недопустимо:

- заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;

- купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;

- прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок;

- допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся;

- взбираться на буи и другие технические сооружения;

- подавать ложные сигналы бедствия;

- плавать на лодках и катамаранах без спасательных средств:

- перемещаться в лодке с места на место при катании;

- загрязнять и засорять водоемы;

- оставлять детей без присмотра.

Будьте внимательны и к своему состоянию здоровья, особенно если у вас есть сердечнососудистые или неврологические заболевания.

Не спешите заходить в воду, если вы чувствуете, что перегрелись: резкая разница температур может привести к остановке дыхания или к резкому спазму сосудов сердца. Обе эти ситуации могут закончиться летальным исходом.

Особенно внимательно следует относиться к безопасности детей. Прежде всего, она обеспечивается правильным выбором места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности. Для купания выбирается неглубокое место с пологим и свободным от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследовать дно должен взрослый, умеющий хорошо плавать и нырять. Купание детей может проводиться только под контролем взрослых.

Очевидцам какого-либо происшествия на воде, прежде чем попытаться оказать помощь, советуем оценить свои силы и возможности.

Если вы в них не уверены, то не стоит подвергать опасности и свою жизнь. А чтобы помощь подоспела в кратчайшие сроки, следует знать номера – 01 и 112.