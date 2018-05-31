Общество

Более 12 тысяч жителей Псковской области не могут покинуть Россию из-за долгов

Судебные приставы Псковской области напоминают о необходимости погашения своих долгов перед летними поездками на отдых.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, вынесение временных ограничений на право выезда за пределы РФ - одна из самых эффективных мер принудительного исполнения, которая применяется судебными приставами-исполнителями по отношению к должникам. Действие ограничений распространяется на всю территорию Российской Федерации. Это значит, что должнику во всех контрольно-пропускных пунктах РФ выезд и вылет за границу закрыт.

В настоящее время ограниченными на выезд за пределы Российской Федерации остаются еще более 12 тысяч жителей региона, в том числе около 2 тысяч - должники по алиментам.

В 2018 году приставы Псковской области продолжают применять данную меру принудительного исполнения. Так, в ОСП г. Пскова № 2 должник решил отправиться на летний отдых, но на границе бы его не выпустили - большой долг. И вот, для снятия временного ограничения на выезд из Российской Федерации, пскович выплатил остаток своей задолженности по кредитным платежам в общей сумме на 401 тысячу рублей. Кроме того, за несвоевременное исполнение исполнительного документа ему пришлось оплатить и исполнительный сбор в размере 39,5 тысяч рублей.

«Уважаемые жители региона! Проверьте себя у судебных приставов даже, если вы недавно оплатили все свои долги, снято ли с вас ограничение права выезда за пределы РФ. Просим уделить особое внимание, что снятие ограничения занимает определенное время, поэтому об оплате своих долгов необходимо позаботиться заранее. Оставлять на последний момент решение данного вопроса судебные приставы категорически не советуют и рекомендуют всем, кто запланировал провести летние дни за рубежом, немедленно обратиться к «Банку данных исполнительных производств» на сайте ФССП России и проверить себя на наличие долга», - отмечают в службе судебных приставов.