Общество

Ушел из жизни ветеран великолукского хоккея Андрей Кузнецов

Сегодня на 58-м году жизни после продолжительной болезни не стало Андрея Викторовича Кузнецова, ветерана великолукского хоккея, игрока ХК «ЛукиСпорт».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации хоккея Псковской области, Андрея Викторовича всегда отличали большая работоспособность и целеустремленность.

«Низкий поклон Андрею за энтузиазм и преданную фанатичную любовь к хоккею. Скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», - говорится в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

О месте и времени прощания с Андреем Кузнецовым будет сообщено дополнительно.