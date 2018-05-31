Общество

Пес Кузя пришел на предварительное голосование в Тямше

Пес Кузя пришел на предварительное голосование «Единой России» на участок 60.19.04 в Тямше, но, к сожалению, у него не было паспорта. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным пресс-службы Псковского регионального отделения партии, с самого утра на счетных участках в Псковском районе образовались очереди из желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России». Сегодня здесь определяют будущих кандидатов от Партии на должности главы района и мандат депутата областного Собрания по округу №12.

Напомним, отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители Псковского района могут до 20:00. Для них открыты 7 счетных участков.